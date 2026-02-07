El expresidente Bill Clinton reclama una comparecencia pública en la investigación sobre el caso Epstein

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton ha pedido este viernes que su comparecencia y la de su mujer y exsecretaria de Estado Hillary Clinton ante la Cámara de Representantes en el marco de la investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein sea pública y no a puerta cerrada como piden los republicanos, quienes presiden la Comisión de Supervisión del Congreso.

La petición, ya señalada por Hillary Clinton, responde a que "el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo de qué se trata realmente" la vinculación del matrimonio con el caso Epstein, según ha asegurado el expresidente Clinton en un mensaje en sus redes sociales.

Sin embargo, la comisión ya ha sostenido que no atenderá la demanda del matrimonio Clinton de testificar en una sesión abierta y en su lugar se celebrarán dos testimonios a puerta cerrada, cuyo contenido será posteriormente publicado en su integridad. El presidente republicano de la comisión, James Comer, ha esgrimido que no desea que la comparecencia de la pareja sobre el caso Epstein se convierta en un circo mediático.

"He solicitado la publicación completa de los archivos de Epstein. He presentado una declaración jurada sobre lo que sé. Y justo esta semana, he accedido a comparecer en persona ante el comité. Pero aún no es suficiente para los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes", ha argumentado el exmandatario.

Asimismo, ha señalado que esta investigación es "pura política" y que la emisión en abierto de su comparecencia serviría a las víctimas para recibir justicia y al público general para conocer la verdad.

El delincuente sexual Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton, que, a su vez, voló en el avión de Epstein unas 27 veces, según aseguró Comer. El demócrata aparece, asimismo, en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

El presidente de la comisión ha contestado que el testimonio a puerta cerrada terminará satisfaciendo a todas las partes. "Su declaración acabará siendo publicada, así que su deseo se va a cumplir con fotos, vídeos y transcripciones", ha manifestado Comer.

Está previsto que Hillary Clinton testifique el 26 de febrero, mientras que Bill Clinton prestará declaración al día siguiente, 27 de febrero.