Dos soldados colombianos heridos y un guerrillero muerto en ataque a un batallón en Ocaña

Bogotá, 7 feb (EFE).- Dos soldados heridos, un guerrillero muerto y otro capturado es el balance de un ataque con explosivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el batallón de infantería Francisco de Paula Santander, en la ciudad colombiana de Ocaña (noreste), informó este sábado el Ejército.

El batallón, situado en una zona urbana de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fue objeto el viernes por la noche "de un ataque indiscriminado con artefactos explosivos, acondicionados en medios de lanzamiento desde un vehículo", señaló el Comando de la Trigésima Brigada, adscrito a la Segunda División del Ejército.

Durante el ataque, que fue a las once de la noche, dos soldados sufrieron lesiones por esquirlas y fueron trasladados al hospital de Ocaña, donde están fuera de peligro, mientras que un guerrillero fue muerto y otro capturado en la reacción de los militares.

"Esta acción terrorista habría sido perpetrada por integrantes del Frente Carlos Armando Cauca Guerrero del grupo armado organizado ELN", dijo el comandante de la Segunda División del Ejército, brigadier general Rodolfo Morales Franco.

Según el general Morales, el ataque contra el batallón es una represalia por la operación militar de esta semana con bombardeos contra el ELN en la región del Catatumbo, área en la que opera la unidad atacada en Ocaña.

En esa operación murieron al menos siete guerrilleros del ELN y uno más fue capturado, y fueron decomisados 15 fusiles y cinco armas cortas, lo que hace suponer al mando militar que el número de muertos puede haber sido mayor.

En diciembre pasado el ELN atacó con drones una base militar en la vecina localidad de Aguachica, en el departamento del Cesar, donde siete soldados murieron y 31 más quedaron heridos. EFE