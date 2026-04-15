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La afiliación de extranjeros sube en 74.722 cotizantes en marzo y marca nuevos máximos

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La afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,4% más, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.151.563 ocupados.

Este colectivo representaba en marzo el 14,4% del total de cotizantes, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 230.358 ocupados, con un impulso interanual del 7,9%.

Desde marzo de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, marzo se cerró con 3.210.759 afiliados extranjeros, lo que supone 234.685 cotizantes más que un año antes.

"La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

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