El ministro España apuesta por el "diálogo" para sacar adelante la reforma de la financiación autonómica

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha estrenado este miércoles en el Congreso garantizando "diálogo" para conseguir sacar adelante la reforma de la financiación autonómica planteada por el Gobierno, defendiendo que ninguna comunidad "pierde" y asegurando que "nadie puede entender" que el PP lo rechace de plano.

Así se ha pronunciado el ministro España en su debut en una sesión de control ante una pregunta del diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, sobre la infrafinanciación en la Comunidad Valenciana.

En este contexto, el diputado de Compromís se ha quejado de que el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya mostrado su rechazo a esta reforma de la financiación autonómica planteada por Hacienda: "Es una Generalitat cobarde, atrapada por los cálculos electorales del señor Feijóo".

Ante esto, el ministro España ha reivindicado las acciones que ha llevado a cabo su antecesora en el cargo, "aportando una liquidez sin precedentes" a las comunidades autónomas desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

No obstante, Arcadi España ha reconocido que son "necesarias" las medidas estructurales para resolver los problemas de infrafinanciación, especialmente en la Comunidad Valenciana.

De hecho, ha puesto en valor las dos medidas que, a su juicio, ha puesto encima de la mesa el Gobierno para intentar atajar los problemas de infrafinanciación: la condonación de la deuda y el nuevo modelo de financiación autonómica.

"Es más transparente, más solidario y en el que ninguna comunidad autónoma pierde", ha definido el ministro España el nuevo modelo de financiación, destacando que este plan de financiación aporta a la Comunidad Valenciana casi 3,7 millones de euros, una cifra "que es más del doble" de lo que pidió Llorca.

"Nadie puede entender que se rechace de plano esta propuesta. Nadie en la Comunidad Valenciana lo entiende, ni en el conjunto de España. Ahora es tiempo del diálogo, es tiempo del acuerdo, de sacar adelante una reforma que es buena para el país, para las comunidades autónomas y sobre todo para los ciudadanos y ciudadanas", ha sentenciado.