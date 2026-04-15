Tess Defence entrega 11 nuevos vehículos 8x8 VCR a Defensa y suma ya más de medio centenar de unidades

El consorcio de empresas Tess Defence, controlado por Indra (51,1%) y participado por Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Santa Bárbara Sistemas (GDELS), con un 16,3% cada una, realizó este martes la entrega al Ministerio de Defensa de 11 nuevos vehículos VCR8x8 'Dragón', con lo que el número de unidades entregadas hasta ahora alcanza las 56, según han informado a Europa Press en fuentes de Indra.

La entrega, que se ha realizado en Sevilla, coincidió con la certificación de los hitos de 'Calificación de las Variantes de Puesto de Mando de Sección de Zapadores y Puesto de Mando de Sección y Compañía de Infantería'.

Dentro del lote entregado, se incluyen las primeras cuatro unidades de vehículos de 'Puesto de Mando de Sección de Infantería', que serán enviadas a la Legión en la Base Álvarez de Sotomayor en Almería para integrarse en los ejercicios de Evaluación Operativa que vienen desarrollándose desde principios de año.

Con la recepción de los primeros vehículos de Puesto de Mando se habilita ampliar el alcance y la complejidad funcional de los ejercicios de evaluación, destinados a comprobar tanto la operatividad de los vehículos como su capacidad de integración en grupos de combate y unidades tácticas.

Con estas once unidades, el número de vehículos 8x8 VCR entregados en lo que va de 2026 asciende a 15, mientras que durante 2025 se entregaron un total de 41 vehículos, según han señalado las mismas fuentes, que han destacado que este programa constituye uno de los principales proyectos de modernización de las capacidades terrestres de las Fuerzas Armadas españolas.