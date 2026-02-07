Agencias

Crónica del FC Barcelona - RCD Mallorca: 3-0

Guardar

El FC Barcelona ha derrotado este sábado por un amplio 3-0 al RCD Mallorca en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, con goles de Robert Lewandowski, de Lamine Yamal y de Marc Bernal, y ha lucido su condición de líder del campeonato para, además, añadir presión al perseguidor Real Madrid.

En el Spotify Camp Nou, el inicio fue espeso y de hecho la primera ocasión llegó del bando visitante en el 17', un pase hacia Jan Virgili tras colarse en la zaga del Barça y enviar raso a Vedat Muriqi, quien remató forzado estirándose y el esférico salió muy cerca del poste. Poco más tarde, Virgili incordió al portero Joan Garcia con un derechazo.

La réplica blaugrana corrió a cargo, sobre todo, de Marcus Rashford. Suyo fue un derechazo peligrósisimo desde fuera del área en el minuto 26 y que se marchó en el bote junto a la cepa del poste, y suyo también fue otro derechazo similar en el 29' y que fraguó el 1-0, pues David López despejó de cabeza, la pelota rebotó en Dani Olmo y apareció Lewandowski.

El polaco, depredador del área, domó rápidamente ese balón suelto y se perfiló para marcar a bocajarro en el área pequeña. En el tiempo de descuento, los locales rozaron el 2-0 cuando Rashford ejecutó una falta lejana, el portero rival Leo Román repelió con su puño y Jules Koundé remató ese rechace; enfrente de la portería, Lamine Yamal no lo empujó.

Pero sin lamentarse por la ocasión enviada al limbo, los pupilos de Hansi Flick volvieron del descanso con mayor ímpetu y lo demostró Lamine con una arrancada marca de la casa en el costado derecho del área, yendo hacia dentro y siendo entorpecido por Johan Mojica; no obstante, ni el árbitro de campo ni los del VAR apreciaron que era punible como penalti.

Subió la intensidad culé y en el minuto 57 estrelló Marc Casadó en el larguero una volea con el pie diestro, desviado el balón en el aire por David López. Acto seguido, Dani Olmo y Fermín López pusieron en apuros a Leo Román con dos disparos potentes, el primero desde lejos y el segundo desde cerca, respondiendo con dos aciertos el guardameta del Mallorca.

Pese a ello, el conjunto balear aguantó poco más y en el 61' encajó el 2-0; al saque de un córner, Lamine recibió el balón fuera del área y realizó un amago con la cadera hasta perfilarse y efectuar un zurdazo con efecto, que pilló a Leo Román a contrapié y que entró abajo junto a un palo. Aunque Jagoba Arrasate hizo sustituciones, apenas sirvieron.

El dominio blaugrana se mantuvo en muchas facetas y la sentencia del 3-0 se firmó en el 83', un contragolpe lanzado por Casadó para que Marc Bernal recibiese la pelota, llegase raudo al área bermellona, sentase a Pablo Maffeo con su recorte y definiese con un tiro raso delante de Leo Román y salvando la llegada desde atrás de Omar Mascarell.

Sin sustos desde ese momento hasta el pitido definitivo del árbitro Alejandro Quintero González, el equipo barcelonés certificó otro triunfo en casa y se situó con 58 puntos en la cumbre de Primera División. Por su parte, el Mallorca constató su inicio de 2026 repleto de altibajos y se quedó con 24 puntos, mirando de reojo hacia la zona de descenso.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - RCD MALLORCA, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Casadó, Fermín López (Marqués, min.84); Lamine Yamal (Bardghji, min.78), Olmo (Bernal, min.67), Rashford (Ferran Torres, min.67); y Lewandowski (Cancelo, min.78).

RCD MALLORCA: Leo Román; Maffeo, David López, Valjent, Mojica; Samu Costa (Morlanes, min.77), Mascarell; Morey (Antonio Sánchez, min.62), Torre (Darder, min.62), Virgili (Mateo Joseph, min.62); y Muriqi (Llabrés, min.77).

--GOLES:

1-0, min.29: Lewandowski.

2-0, min.61: Lamine Yamal.

3-0, min.83: Bernal.

--ÁRBITRO: Quintero González (C. Andaluz). Sin amonestados.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 44.301 espectadores.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cuba afronta el asedio petrolero de EE.UU. con un duro paquete de medidas

Infobae

Recuerdan a los 15 inmigrantes muertos cuando trataban de entrar en España a nado en 2014

Infobae

Miles de motociclistas inician en Guatemala la tradicional Caravana del Zorro

Infobae

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

Los Cowboys, uno de los

Marc Bernal tras marcar su primer gol con el Barça: "Es un momento que ni sueñas"

Infobae