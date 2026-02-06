Agencias

Trump publica un vídeo que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido este viernes en su plataforma Truth Social un vídeo que representa al expresidente Barack Obama y a su mujer, Michelle, como una pareja de monos.

La imagen aparece brevemente en uno de los numerosos vídeos de corte conspiranoico que Trump suele publicar en su red social. La mayor parte del mismo está atribuido al portal ultraconservador Patriot News Outlet y habla de la manipulación de las elecciones de 2020 que Trump lleva denunciando desde entonces sin prueba alguna.

Sin embargo, a los 59'', el vídeo es interrumpido por una breve animación que muestra las caras del matrimonio Obama estampadas sobre dos simios durante un par de segundos antes de reanudar el contenido original.

La animación está atribuida al usuario de X "xerias_x", quien celebra en su cuenta la reproducción de su animación, parte de un vídeo que generó con inteligencia artificial llamado Trump: Rey de la Selva, con fecha del 24 de octubre de 2025, un crudo corto en el que los rostros de líderes políticos aparecen insertados en cuerpos de animales. Todos ellos se postran ante Trump, cuya cara aparece en el cuerpo de un león.

