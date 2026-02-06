Trump manifiesta su "total y absoluto" apoyo a Orbán para las elecciones legislativas de abril en Hungría

La última encuesta realizada por Politico indicó que el partido opositor Tisza, encabezado por Péter Magyar, se sitúa por delante en intención de voto con un 49%, mientras que la formación Fidesz, liderada por Viktor Orbán, recibiría un 37% de apoyo. Este escenario, según informó Europa Press, representa un cambio significativo en el panorama político húngaro, ya que pone en tela de juicio la continuidad del gobierno conservador que ha predominado durante las dos últimas décadas en Budapest. La noticia central es la reciente declaración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su “total y absoluto” respaldo a Orbán antes de las elecciones previstas para el 12 de abril.

De acuerdo con Europa Press, Trump dio a conocer su posición a través de la red Truth Social, donde afirmó sentirse honrado por poder apoyar nuevamente a Orbán, luego de haberlo respaldado en las elecciones de 2022. En su mensaje, Trump señaló: “Me enorgulleció apoyar a Viktor para su reelección en 2022, y es un honor hacerlo de nuevo. Viktor Orbán es un verdadero amigo, luchador y ganador, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como primer ministro de Hungría”. Estas declaraciones se produjeron en un contexto en el que Hungría se prepara para unas elecciones legislativas que, según varios analistas citados por el medio, podrían marcar el final de la hegemonía conservadora de Orbán tras dos décadas al frente del país.

La manifestación de apoyo del exmandatario estadounidense incluyó una valoración positiva de la gestión del primer ministro húngaro. Trump elogió el “liderazgo verdaderamente fuerte y poderoso, con un historial probado de resultados fenomenales” de Orbán, y relacionó este desempeño con medidas como la defensa de la seguridad nacional, el fortalecimiento económico y la creación de empleo en el país centroeuropeo. Según consignó Europa Press, Trump también enfatizó que Orbán “trabaja duro para proteger Hungría, hacer crecer la economía, crear puestos de trabajo, promover el comercio, detener la inmigración ilegal y garantizar la ley y el orden”.

En sus mensajes, Trump estableció un paralelismo entre el liderazgo en Hungría y su propia gestión en Estados Unidos. Destacó el compromiso del primer ministro húngaro con su población y señaló: “lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama, al igual que yo lo hago por Estados Unidos”. Según publicó Europa Press, el expresidente estadounidense subrayó que durante su administración las relaciones bilaterales entre Budapest y Washington alcanzaron niveles sin precedentes, atribuyendo estos logros en parte significativa a la labor conjunta con Orbán.

Trump expresó su deseo de seguir colaborando estrechamente con el actual jefe de gobierno húngaro, al señalar que aspira a continuar “trabajando estrechamente para que nuestros dos países puedan seguir avanzando en este tremendo camino hacia el éxito y la cooperación”. Por su parte, Viktor Orbán respondió de manera escueta a través de sus canales habituales, agradeciendo el gesto de Trump con un “gracias, señor presidente”, según detalló Europa Press.

Viktor Orbán, líder del partido Fidesz, ocupa el cargo de primer ministro desde el año 2010, aunque previamente ya había dirigido el gobierno húngaro entre 1998 y 2002. En el contexto actual, el veterano político se enfrenta a un escenario electoral desafiante, en el que, tal como reportó Europa Press, podría experimentar su primera derrota en más de una década si los sondeos se confirman. El aumento de la popularidad de la plataforma opositora Tisza y de su líder Péter Magyar agrava la incertidumbre sobre el resultado electoral.

El medio Europa Press puntualizó que, durante gran parte de los últimos veinte años, Orbán y su partido han dominado de forma casi ininterrumpida la política húngara, implementando políticas asociadas al nacionalismo y a una gestión conservadora de los asuntos de Estado. La próxima cita electoral del 12 de abril se perfila, según diversos observadores, como un momento decisivo para el futuro político de Hungría y para la continuidad de la estrategia emblemática del actual primer ministro.