República Dominicana vence a Letonia en el primer partido de la ronda en la Copa Davis

Santo Domingo, 6 feb (EFE).- República Dominicana venció este viernes a Letonia en el primer partido de la ronda 1 del Grupo Mundial II de la Copa Davis gracias la actuación del tenista caribeño Roberto Cid Subervi que superó al letón Karlis Ozolins por 7-6 y 6-4.

El dominicano cometió menos dobles faltas (2) que su rival (5) y también consiguió mayor porcentaje que Ozolins de puntos ganados con el primer servicio (81 % frente a 75 %).

El partido duró 1 hora y 49 minutos, que fueron bastantes para que a Cid - número 434 del mundo- aprovechase el único punto de partido a su favor para vencer contra Ozolins, 947 del mundo, según la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El encuentro se jugó en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, en la provincia de Santo Domingo.