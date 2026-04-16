Guterres celebra el alto el fuego entre Israel y el Líbano y pide a Hizbulá que lo respete

Naciones Unidas, 16 abr (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró este jueves el alto el fuego entre Israel y el Líbano anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le pidió a la milicia chií Hizbulá que lo respete.

Así lo explicó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria, después de hablar con el secretario general, que se encuentra en La Haya para celebrar el 80 aniversario de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"Acogemos con satisfacción cualquier medida que ponga fin a las hostilidades y al sufrimiento a ambos lados de la Línea Azul", dijo Haq en referencia a la demarcación entre ambos países aprobada por la ONU en el año 2000.

Trump anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST", escribió Trump en su red Truth Social.

El portavoz de Guterres aseguró que la ONU sigue "dispuesto a apoyar estos esfuerzos" y "continua a la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", que según dijo, conduce a un alto el fuego permanente y a una solución a largo plazo del conflicto.

"Como siempre hemos afirmado, no hay solución militar para este conflicto", añadió.

Haq subrayó que "las necesidades siguen agravándose en todo el territorio debido a la persistencia de hostilidades de alta intensidad".

El pasado 2 de marzo, Israel inició una ofensiva contra el grupo chií libanés Hizbulá, que se sumó al conflicto para apoyar a Irán tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero que desató la guerra en Oriente Medio.

Hizbulá, igual que los hutíes de Yemen, son un grupo chií históricamente respaldado por Irán.

Durante este tiempo, Israel ha replicado la retórica expansionista de Gaza en el Líbano con la premisa de acabar con Hizbulá.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Más de 1,3 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse. EFE