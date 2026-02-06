Agencias

Principales titulares de los periódicos para el sábado 7 de febrero

Guardar

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El PP ataca a la denunciante de acoso con bulos y amenazas"

-- "El PP endurece su discurso y el PSOE apela al voto útil en el fin de la campaña"

EL MUNDO

-- "El PSOE asume que Alegría va a sufrir "el castigo a Sánchez"

-- ""Los jóvenes somos necesarios, pero hay espacios para alzar la voz""

ABC

-- "Zapatero improvisa un viaje a Venezuela para apuntarse a la amnistía de presos políticos"

-- "Txeroki quedará libre de lunes a viernes pese a ser condenado a 400 años de prisión"

LA VANGUARDIA

-- "Amenaza de multa de la UE a TikTok por ser adictiva"

-- "Feijóo y Abascal libran su particular pugna en Aragón y el PSOE trata de resistir"

LA RAZÓN

-- "Los últimos sondeos mantienen en vilo a Aragón"

-- "EE UU e Irán vuelven a la mesa de negociación ocho meses después"

EL PERIÓDICO

-- "La vivienda centra solo el 4% de las preguntas al Gobierno en el Congreso"

-- "La protesta del campo vuelve a tomar el centro de Barcelona"

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Silvia Bronchalo: "Mis ingresos han bajado y quiero cambiar la línea de defensa de mi hijo"

Silvia Bronchalo: "Mis ingresos han

Sánchez anuncia una campaña contra las redes sociales "más fuerte que sus bolsillos"

Infobae

Revocan la prisión preventiva contra la argentina acusada de injuria racial en Brasil

Infobae

Provincia canadiense elimina la salud pública a los trabajadores temporales extranjeros

Infobae

El Inter Miami tendrá una práctica abierta al público en Puerto Rico

Infobae