Agencias

Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho y se perderá varios partidos del Atlético

Guardar

El centrocampista español del Atlético de Madrid Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho, diagnosticada por los servicios médicos del club rojiblanco tras las pruebas efectuadas al futbolista este viernes.

"El '8' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", confirmó la entidad madrileña este viernes en su página web.

Barrios sintió unas molestias durante el encuentro de la Copa del Rey Mapfre disputado este jueves ante el Real Betis en La Cartuja, y fue sustituido por Jose María Giménez en el minuto 50 de este partido que acabó con triunfo rojiblanco por 0-5 certificando su pase a las semifinales coperas.

Según las informaciones, el centrocampista español, de 22 años, podría estar de baja alrededor de cuatro semanas, por lo que se perdería varios partidos de LaLiga EA Sports, así como la ida de las 'semis' coperas ante el FC Barcelona y el 'playoff' de la Liga de Campeones frente al Brujas belga.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Dos muertos y una mujer herida por ataques israelíes en el norte y centro de Gaza

Infobae

Alertan de un nuevo frente frío en el Caribe que llevará más lluvias a Colombia

Infobae

Sheinbaum dice que su partido no es "paraguas" para delinquir tras arresto de alcalde

Infobae

Bruselas pone el foco en la 'flota fantasma' de Rusia, bancos y exportaciones en su 20 ronda de sanciones

Bruselas pone el foco en

El canal digital en 2026 concentrará el 30% de la contratación hipotecaria en España, según Wypo

El canal digital en 2026