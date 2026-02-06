La organización de líderes empresariales latinoamericanos LIDE estrena sus operaciones en España

Durante el acto de inauguración de la nueva sede de LIDE en Madrid, directivos de la organización y representantes del ámbito empresarial subrayaron la relevancia de España como puente natural para la atracción de inversiones y el desarrollo de alianzas estratégicas entre Iberoamérica y Europa. El evento reunió a figuras del sector privado y autoridades, quienes destacaron el valor de la Península Ibérica como punto de encuentro para empresas de Brasil, América Latina y Europa, bajo el liderazgo de Fábio Ennor Fernandes, responsable de la expansión global de la organización, y Eduardo Soares, consejero delegado de LIDE España.

Según informó la organización de líderes empresariales LIDE, la apertura de operaciones en España responde a una estrategia para consolidar un espacio que impulse la conectividad entre empresas de ambos lados del Atlántico. La nueva unidad española se instala en un contexto de incremento de los flujos de negocio y colaboración entre el sector privado latinoamericano y europeo, situación en la cual España ocupa un papel preponderante como segundo país con mayor inversión internacional en Brasil.

El medio detalló que al frente de LIDE España, además de Fernandes y Soares, se encuentran los cofundadores Fabio Buccioli y Nora Vallejos, quienes también participan en las operaciones de la organización en Italia y Brasil, respectivamente. El lanzamiento oficial tuvo lugar en el Club Monteverdi Arts Club de Madrid y contó con la asistencia del exlíder del Partido Popular y socio fundador del fondo Hyperion, Pablo Casado; el dirigente de la Cámara de Comercio Brasil-España, Miguel Moraes; y Daniel Costa, quien se desempeña como ministro consejero de la Embajada Brasileña en España.

Fundada en São Paulo en 2003, LIDE agrupa a directivos y empresarios de 36 sectores económicos de 28 países distribuidos en los cinco continentes. Entre sus principales objetivos se encuentran la promoción de la libre iniciativa, el impulso del desarrollo económico sostenible y el reforzamiento de la cooperación transnacional. Según publicó la entidad, su capacidad de convocatoria y conexión se apoya en la diversidad de los miembros asociados y en la promoción de agendas orientadas al crecimiento conjunto y la sostenibilidad ambiental.

Durante su intervención, Eduardo Soares ofreció una valoración sobre el futuro inmediato de las relaciones empresariales transatlánticas. El consejero delegado de LIDE España remarcó que la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ampliará el rango de oportunidades para empresas de ambos bloques. Subrayó también la misión central de la entidad: “LIDE tiene la misión de facilitar la relación bilateral entre España y Brasil: España está en una posición estratégica en Europa, además de ser el segundo país con mayor inversión en Brasil. Las relaciones y afinidades entre los dos países nos proporcionan innumerables oportunidades de negocios”, declaró Soares según consignó la propia organización.

El medio reseñó que la ceremonia de inauguración congregó a una amplia representación tanto del sector privado como institucional, con la presencia de autoridades del gobierno brasileño y miembros destacados del empresariado español. La participación de figuras como Pablo Casado y Miguel Moraes, acompañados por funcionarios diplomáticos, refleja, de acuerdo con LIDE, la importancia política y económica que conceden ambas naciones a las relaciones bilaterales y al papel de España como eje de cooperación con América Latina.

Entre los proyectos inmediatos de la sede española figura la consolidación de foros de debate, actividades de networking empresarial y la generación de espacios de diálogo para fomentar el emprendimiento y el intercambio de experiencias entre compañías de Iberoamérica y Europa. LIDE subraya que esta dinámica servirá para identificar tendencias sectoriales, difundir buenas prácticas en desarrollo sostenible y ampliar el acceso a mercados para empresas con intereses multinacionales.

De acuerdo con la información recogida por LIDE, la estructura internacional de la organización permite canalizar la experiencia de sus miembros y trasladar a nuevos mercados modelos exitosos de negocio. Con presencia en cinco continentes, la red global favorece el flujo de inversiones y el desarrollo de proyectos conjuntos orientados tanto a la innovación como a la responsabilidad social corporativa. La elección de Madrid como sede de esta nueva etapa responde, según los líderes de LIDE, al fortalecimiento de la posición de España como interlocutor clave en el escenario transcontinental, en especial en lo que refiere a la vinculación entre los sectores empresariales de Brasil y de la Unión Europea.