Legisladores demócratas piden detener el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico

San Juan, 15 may (EFE).- Varios congresistas demócratas instaron este viernes a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a rechazar cualquier plan que prolongue casi una década de austeridad en la Universidad de Puerto Rico (UPR), escenario de protestas estudiantiles.

Los legisladores pidieron, en su lugar, que el plan fiscal restablezca una inversión pública estable, proteja las pensiones, frene el aumento de las matrículas y atienda las reivindicaciones que motivan las huelgas estudiantiles.

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La solicitud, realizada mediante una carta, se produce ante la inminente certificación de un Plan Fiscal revisado para la UPR por parte de la JSF, creada por el Congreso de Estados Unidos para supervisar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y sus finanzas públicas.

La carta fue firmada por los congresistas Nydia M. Velázquez, Delia C. Ramírez, Jesús García, Dan Goldman, Alexandria Ocasio-Cortez, Nellie Pou, Adriano Espaillat, Pablo José Hernández y Darren Soto.

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"Durante más de una década, la Universidad de Puerto Rico se ha enfrentado a una crisis fiscal agravada por medidas de austeridad que limitan su desarrollo y la accesibilidad de los estudiantes", escribieron los legisladores, quienes denunciaron que el debilitamiento de la educación pública pone "en riesgo el futuro" de la isla.

Los once recintos de la UPR, junto con el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Visuales y Diseño, conforman el único sistema público de educación superior de la isla, al que acuden cerca de 43.000 estudiantes, lo que representa aproximadamente el 27 % de la población universitaria de Puerto Rico.

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Más allá de las aulas, la UPR gestiona centros de investigación, un hospital, programas de extensión agrícola y clínicas comunitarias gratuitas, al tiempo que lidera la investigación académica en Puerto Rico.

Desde marzo, los estudiantes se han manifestado en contra de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y del plan fiscal, exigiendo un aumento de la financiación.

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En la carta, los legisladores instan a la JSF a respaldar un aumento gradual de la asignación estatal al presupuesto de la UPR, limitar los costes de matrícula, fomentar la contratación y la retención de personal docente y no docente y garantizar una financiación adecuada para el Sistema de Jubilación de la UPR.

"Como miembros del Congreso que representamos a la isla o a las grandes diásporas puertorriqueñas, nos sigue preocupando que el Plan Fiscal revisado presentado por el Consejo de Gobierno de la UPR, que permanecerá en vigor hasta el año fiscal 2027, no tenga en cuenta las necesidades actuales de la Universidad", indicaron los legisladores.

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La carta fue respaldada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM), y el Consejo General de Estudiantes de la UPR Recinto de Rio Piedras. EFE