Argentina enviará dos aviones a Bolivia para traslado de alimentos a ciudades bloqueadas

La Paz, 15 may (EFE).- El Gobierno de Bolivia agradeció este viernes a su similar de Argentina por el envío de dos aviones Hércules que facilitarán los "puentes aéreos" para el traslado de alimentos hacia ciudades como La Paz que están afectadas por los bloqueos de carreteras que realizan sectores campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

"Queremos agradecer al Gobierno de nuestro país amigo de Argentina que ha provisto dos aviones Hércules para que se refuerce el puente aéreo y que no falten los alimentos en esta ciudad", dijo a los medios en La Paz el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, sin dar mayores detalles al respecto.

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Gálvez también expresó su agradecimiento "a todos los vecinos que han manifestado su apoyo a la democracia y a todos los que están haciendo todo lo necesario para poder librar esta batalla contra un ataque directo al orden democrático".

Las protestas afectan al país desde la semana pasada por diversas demandas, entre ellas los reclamos por aumentos salariales, abastecimiento de combustibles y reformas legales, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos de campesinos de La Paz piden la renuncia de Paz, que lleva seis meses de Gobierno.

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Las manifestaciones se concentran en La Paz, donde los sectores campesinos del altiplano bloquean carreteras desde hace diez días y los demás sindicatos realizan a diario manifestaciones callejeras.

Los bloqueos de carreteras están ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, sobre todo en La Paz y la ciudad vecina de El Alto y, según las autoridades, han dejado tres fallecidos que no pudieron recibir atención médica oportuna.

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La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica pidieron este viernes que se abran "corredores humanitarios" en los bloqueos para "garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible" e instaron a las autoridades a generar "espacios de diálogo efectivo" con los movilizados.

La Paz vivió en la víspera la jornada más violenta desde el inicio de las protestas, al desbordarse manifestaciones separadas de mineros que operan bajo el sistema de cooperativas y maestros rurales, quienes terminaron enfrentados con agentes antidisturbios y causaron destrozos en la ciudad.

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Los dirigentes de los mineros cooperativistas, que piden explosivos y nuevas áreas de trabajo, dialogaron con Paz el jueves y alcanzaron algunos acuerdos, según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

La COB y los sindicatos de obreros, indígenas y campesinos fueron aliados de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

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El jueves, Gálvez denunció un "plan macabro" supuestamente diseñado por Morales para "romper el orden constitucional" y que presuntamente está "financiado" por el narcotráfico. EFE