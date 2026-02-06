Agencias

Guardia Civil de Cuenca detiene a una persona reclamada por las Autoridades Noruegas

Efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Tarancón, mientras realizaban labores propias del Cuerpo, han procedido en la mañana de este viernes a la detención de un individuo de 35 años de edad, nacido en Colombia y con residencia en Noruega, por constarle un señalamiento internacional de detención y extradición.

La actuación se inició cuando los agentes actuantes observaron un vehículo a la altura del kilómetro 111 de la Autovía A-3 sentido Madrid, que circulaba de madera errática; motivo por el que procedieron a la preceptiva identificación del ocupante del vehículo y comprobación de antecedentes, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

En este acto se constató que el individuo en cuestión tenía en vigor un señalamiento internacional de detención y extradición dimanante de las Autoridades Noruegas por los delitos asociados de agresión sexual sobre su expareja e hijos, así como violencia psicológica e incumplimiento de las órdenes de alejamiento.

Para continuar con la práctica de las gestiones se procedió a trasladar al detenido a dependencias del Puesto de la Guardia Civil de Saelices (Cuenca), donde se contactó con la Oficina SIRENE (División de Cooperación Internacional) y con el Juzgado de Guardia de Tarancón, dando como resultado el inicio de las primeras diligencias y su entrega a las Autoridades competentes para la extradición al país reclamante del detenido.

