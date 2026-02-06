El joven Andrew August (INEOS Grenadiers) sorprende en fuga y gana la tercera etapa de la Volta a Valencia

El ciclista estadounidense Andrew August (INEOS Grenadiers) ganó este viernes la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana tras completar los 158 kilómetros, con salida en Orihuela y llegada en San Vicente, y culminando con éxito la escapada en una jornada marcada por las caídas y los movimientos entre los favoritos, pero con el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) conservando el maillot de líder.

Tras varios intentos en los primeros kilómetros de este tercer día por la Comunidad Valenciana, Raúl García Pierna (Movistar Team), Diego Uriarte (Kern Pharma) y los Team Polti VisitMalta, Pablo García y Mattia Bais, entre otros, lograron consolidar la ventaja sobre un pelotón del que tiraba el NSN Cycling Team. Pero estos escapados fueron neutralizados al entrar en los últimos 30 kilómetros de la etapa.

En esos momento de incertidumbre, Florian Vermeersch (UAE Team Emirates-XRG) y Andrew August (INEOS Grenadiers) saltaban del pelotón para formar la escapada que llegaría a la línea de meta junto con Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step) y Adne Holter (Uno-X Mobility). Allí, el joven estadounidense del INEOS Grenadiers se impuso por delante de Holter, segundo, y Vermeersch, tercero. El grupo principal entró a cuatro segundos encabezado por el líder Girmay, que mantiene el liderato.

Este sábado llega la etapa reina de esta edición de la Volta a la Comunitat Valenciana, entre La Nucía y Teulada Moraira, con 172 kilómetros y más de 3200 metros de desnivel acumulados donde se subirán el Coll de Rates, el Alto del Miserat y el Puig de la Llorença.