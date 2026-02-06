El consumo mundial de electricidad se acelerará al 3,6% anual hasta 2030, según la AIE

El crecimiento de la demanda mundial de electricidad, que en 2025 se frenó al 3% interanual desde el 4,4% del año anterior, aumentará a un ritmo medio anual del 3,6% entre 2026 y 2030, impulsado por el mayor consumo en la industria, los vehículos eléctricos, el aire acondicionado y los centros de datos para IA, según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

De este modo, la agencia adscrita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) espera que la demanda de electricidad crecerá "al menos 2,5 veces más rápido que la demanda energética general hasta 2030" y prevé que el crecimiento anual de la demanda durante los próximos cinco años "sea un 50% superior en promedio al de la década anterior".

Si bien las economías emergentes y en desarrollo siguen siendo los principales motores del crecimiento de la demanda de electricidad, la AIE subraya que el consumo de las economías avanzadas también está aumentando, después de 15 años de estancamiento, para satisfacer la demanda relacionada con la IA y la fabricación industrial avanzada.

De este modo, las economías emergentes siguen siendo el principal pilar del crecimiento de la demanda, representando casi el 80% del consumo adicional de electricidad hasta 2030, manteniéndose China como mayor contribuyente al incremento del consumo, con alrededor del 50%.

De hecho, durante los próximos cinco años, el gigante asiático añadirá una demanda equivalente al consumo total de electricidad de la Unión Europea en la actualidad, con un crecimiento promedio anual del 4,9%, cerca del crecimiento del 5% de 2025, pero más lento que su promedio del 6,5% de la última década.

Asimismo, la AIE prevé que la participación de India y el Sudeste Asiático en el crecimiento de la demanda de electricidad entre las economías emergentes aumente sustancialmente para 2030, impulsada por un sólido crecimiento económico y una demanda cada vez mayor de aire acondicionado, que impulsará tanto el consumo anual como los picos de demanda.

De su lado, el crecimiento de la demanda de electricidad en las economías avanzadas se está acelerando y, en 2025, el consumo de las economías avanzadas representó casi el 20% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad, frente al 17% en 2024, y la AIE espera que esta proporción se mantenga cerca del nivel del 20% en promedio durante el período de pronóstico.

En los Estados Unidos, la demanda de electricidad aumentó un 2,1% en 2025 y se proyecta que crezca casi un 2% anual hasta 2030, con aproximadamente la mitad del aumento total impulsado por la rápida expansión de los centros de datos, mientars que en la UE, tras un crecimiento inferior al 1% en 2025, se espera que la demanda de electricidad crezca alrededor de un 2% anual hasta 2030.

"En un momento de gran incertidumbre en los mercados energéticos, es indudable que la demanda mundial de electricidad está creciendo con mucha más fuerza que en la última década", declaró Keisuke Sadamori, director de Mercados y Seguridad Energética de la AIE, para quien satisfacer esta demanda requerirá un aumento del 50% en la inversión anual en redes eléctricas para 2030.

"En esta 'Era de la Electricidad', se prevé que el aumento del consumo energético mundial hasta 2030 equivaldrá a la suma de más de dos Uniones Europeas", añadió

GENERACIÓN

El informe de la AIE señala que la generación mundial de electricidad a partir de energías renovables, impulsada por el despliegue récord de la energía solar fotovoltaica, "está en vías de superar a la generación a partir del carbón, tras prácticamente igualarla en 2025", mientras que la producción de energía nuclear también alcanzó un nuevo récord.

En este sentido, se prevé que la producción de energías renovables crezca en unos 1000 teravatios-hora (TWh) anuales hasta 2030, de los que la energía solar fotovoltaica representará más de 600 TWh.

La AIE prevé que la generación de energías renovables aumente a una tasa anual del 8% durante su horizonte de proyecciones y espera que las energías renovables y la nuclear, en conjunto, para 2030 "generen conjuntamente el 50% de la electricidad mundial, frente al 42% actual".

Asimismo, como complemento a la producción de energías renovables y nuclear, se prevé que la generación a gas crezca un promedio del 2,6% anual hasta 2030, una tasa similar a la de 2019 y significativamente superior al promedio anual de aproximadamente el 1,4% observado en los últimos cinco años.

"Durante el período 2026-2030, se espera que las energías renovables, el gas natural y la energía nuclear, en conjunto, cubran la demanda global adicional de electricidad", destaca la agencia, apuntando que el carbón seguirá siendo la principal fuente de combustible para la generación de energía.