Don Felipe celebra el 50º aniversario de 'Club Siglo XXI' junto a Borja Thyssen, Paloma Segrelles o Susanna Griso

El acto conmemorativo del medio siglo de trayectoria del Club Siglo XXI en Madrid congregó a numerosas personalidades del panorama social y mediático español, entre las que destacó la presencia de Borja Thyssen, quien asistió junto a su esposa Blanca Cuesta. A pesar de las dificultades personales recientes que enfrenta la familia Thyssen, la pareja reflejó gestos de cercanía y entendimiento en la cita celebrada en el Hotel NH Collection Eurobuilding. En ese contexto, el rey Felipe VI encabezó la celebración del aniversario de la emblemática institución madrileña, expresando un discurso en el que planteó cuestiones de interés nacional, tal como consignó el medio ¡HOLA!.

Durante su intervención en el evento, el monarca dedicó palabras de solidaridad a quienes atraviesan las consecuencias del adverso temporal que afecta a varias regiones de España. Según publicó ¡HOLA!, Felipe VI transmitió el sentir de toda la familia real, mencionando: “Permítanme que exprese nuestra preocupación, la de la Reina y la mía, así como nuestra cercanía y nuestro afecto a las miles de personas y familias afectadas que viven con angustia y con incertidumbre estas horas y estos días”. El medio detalló que el rey hizo hincapié en la unión y el esfuerzo colectivo para hacer frente a la situación climática. También trasladó su reconocimiento a los profesionales que participan directamente en la gestión de emergencias en todo el país. Felipe VI señaló: “Queremos transmitir igualmente nuestra confianza, reconocimiento y gratitud a todos los profesionales que están atendiendo las emergencias en tantos lugares y que también están intentando anticiparse a los posibles riesgos para los próximos días”.

El aniversario del Club Siglo XXI, tal como reportó ¡HOLA!, contó con la presencia destacada de Paloma Segrelles, figura reconocida en el entorno del club. La organización del evento recayó en parte sobre ella, quien mantuvo una relación cercana y visible con el jefe del Estado a lo largo de la velada. Entre los asistentes se encontraban también personalidades como José Luis López, conocido popularmente como ‘El Turronero’, el Padre Ángel, y la presentadora Paz Padilla. Algunos de ellos aprovecharon la ocasión para fotografiarse con el monarca, hecho que posteriormente compartieron en sus redes sociales.

En el evento también se congregaron referentes del mundo de la comunicación como Susanna Griso, quien acudió acompañada de su pareja Luis Enriquez. Griso, presentadora de televisión, celebró el encuentro junto a su futuro esposo en un ambiente distendido, aunque Enriquez rechazó hacer declaraciones sobre cuestiones de su vida privada ante los medios, según informó ¡HOLA!. Durante la gala, la complicidad entre los presentes quedó reflejada en imágenes y momentos captados tanto por la prensa como por los propios asistentes.

El Club Siglo XXI, fundado hace cinco décadas y escenario de debates y encuentros relevantes de la vida pública española, sirvió en esta ocasión de marco para la expresión de mensajes de apoyo colectivo y agradecimiento institucional en un contexto afectado por las recientes inclemencias meteorológicas. El jefe del Estado centró parte de su discurso en destacar el trabajo de los equipos de emergencia y la necesidad de afrontar con responsabilidad el desafío que representa la situación climática adversa, consignó ¡HOLA!.

Durante la jornada, Felipe VI cumplió con otros compromisos oficiales. Según detalló ¡HOLA!, en la sesión matutina presidió, junto a la reina Letizia, una reunión del Patronato de Colecciones Reales. Posteriormente, ya en solitario y en calidad de invitado de honor, encabezó la celebración del Club Siglo XXI. A pesar de la ausencia de doña Letizia en el evento vespertino, el rey mencionó explícitamente que ambos mantenían presente a la ciudadanía afectada y reiteró un mensaje de acompañamiento tanto personal como institucional.

En el desarrollo de la noche, distintos asistentes manifestaron en el ambiente un tono de cordialidad unido a la preocupación general por los acontecimientos recientes en el país. De acuerdo con lo publicado por ¡HOLA!, momentos como el selfie tomado por Paz Padilla junto al monarca tuvieron repercusión en redes sociales, reflejando el equilibrio entre el protocolo institucional y la cercanía con los asistentes. Además, la implicación de Paloma Segrelles en la organización y su amistad con Felipe VI resultaron notorias a lo largo de la celebración.

La velada puso de manifiesto la vigencia del Club Siglo XXI como espacio relevante para el intercambio de ideas y la conmemoración de historias compartidas entre representantes de la esfera política, cultural y social española. Según el reporte de ¡HOLA!, tanto el significado del aniversario como la respuesta institucional a los desafíos presentes encontraron en esta cita un punto de convergencia.