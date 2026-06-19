Kiev denuncia un muerto y un herido grave en ataque ruso a un barco en el mar Negro

Kiev, 19 jun (EFE).- Un miembro de la tripulación murió y otro resultó herido en un ataque ruso con drones contra un barco comercial de bandera panameña que se encontraba en el mar Negro, según informó el ministro de Desarrollo de Ucrania, Oleksí Kuleba, en su cuenta de Telegram.

Kuleba dio cuenta también de un segundo ataque contra otro barco comercial de bandera de San Cristóbal y Nieves en el que dos tripulantes sufrieron heridas leves.

“Es otra prueba de que Rusia lleva a cabo una guerra contra la libertad de navegación, el comercio internacional y la seguridad alimentaria global”, dijo en su mensaje Kuleba, que no especificó el tipo de productos que transportan los barcos atacados ni la nacionalidad del marinero muerto y la de los heridos.

PUBLICIDAD

Además de los barcos, Rusia también atacó infraestructuras portuarias ucranianas, agregó el ministro, que calificó esta acción rusa de “terrorismo” y pidió una respuesta internacional contundente.

Ucrania ha denunciado en repetidas ocasiones durante la guerra ataques rusos a barcos que cargan y descargan en sus puertos. Las fuerzas de Kiev también han atacado sobre todo en los últimos meses barcos de la llamada flota fantasma rusa que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales y seguir exportando petróleo y otros productos.

PUBLICIDAD

Según el parte de este viernes de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 90 drones de larga distancia contra Ucrania, de los que 79 fueron derribados por las defensas ucranianas.

Una niña de ocho años ha muerto en la ciudad de Pavlograd de la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania a consecuencia del fuego ruso. EFE