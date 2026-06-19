Rusia denuncia 14 ataques contra estación de transporte de planta nuclear de Zaporiyia

Moscú, 19 jun (EFE).- Las autoridades rusas denunciaron hoy 14 ataques con drones ucranianos contra la estación de transporte de la planta nuclear que ocupan en la región ucraniana de Zaporiyia.

Los responsables de controlar la planta afirmaron que entre la tarde del 18 de junio y la pasada noche al menos 14 drones atacaron el lugar sin dejar víctimas mortales ni heridos.

"Los edificios de una de las naves y la zona de reparaciones resultaron dañados", informaron en redes sociales.

Rusia se hizo con la estación, la mayor de Europa, en su ofensiva contra Ucrania en 2022, y planea integrarla a su red energética nacional.

Las autoridades de la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó de que en las últimas 24 horas sufrieron más de un centenar de ataques a causa de los cuales murió un civil.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó que durante la pasada madrugada abatieron 133 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Vorónezh, Oriol, Smolensk, Tula, Rostov, Riazán y la región de Moscú.

También interceptaron drones en la península anexionada de Crimea y sobrevolando el mar Negro.

Esta mañana, después del parte castrense, las autoridades locales encendieron las alertas de peligro por drones en los territorios de las ciudades costeras de Anapa y Tuapsé, algunos de los principales destinos para el veraneante ruso.

El jueves, Moscú y su región colindante sufrió uno de los mayores ataques desde el inicio de la guerra. Durante la noche, Defensa comunicó haber derribado 555 drones en todo el territorio ruso. EFE