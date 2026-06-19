El Ejército israelí confirma ataques a supuestas infraestructuras de Hizbulá al sur Líbano

Jerusalén, 19 jun (EFE).- El Ejército israelí confirmó en un breve comunicado este viernes por la mañana que continúa atacando infraestructuras de la milicia chií libanesa Hizbulá en diversas zonas al sur de su país vecino.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron durante toda la noche y continúan atacando a terroristas e infraestructuras de la organización terrorista Hizbulá en varias zonas del sur del Líbano", indica la nota castrense.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, al menos 18 personas murieron y 33 resultaron heridas en ataques israelíes lanzados este viernes contra dos zonas del sur del Líbano, en una violación de los términos del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades, que se extiende al país mediterráneo.

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Estos ataques llegan después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento, que entró en vigor inmediatamente tras la rúbrica, y que extiende el cese de hostilidades al Líbano.

Sin embargo, tanto Estados Unidos como el Gobierno suizo confirmaron este viernes que la reunión prevista en Ginebra entre EE.UU., Irán y los mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades -Catar y Pakistán- se ha pospuesto.

Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrillar el acuerdo con EE.UU. en caso de que Israel continúa atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.

Este viernes tanto el Ejército israelí como Hizbulá se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego, que sobre el papel está vigente entre Israel y Líbano intermediado por EE.UU., y justificaron así sus intercambios de fuego cruzado.

De hecho, el propio Hizbulá también reivindicó este viernes ataques contra tropas israelíes y repelió un avance de los militares en el sur del Líbano, unas acciones que, aseguraron, son "en legítima defensa".

El líder de Hizbulá, Naim Qassem, dijo esta semana que el "límite para las negociaciones" entre Israel y el Líbano debe ser "la seguridad mutua", y llamó a aprovechar el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos para "expulsar" al Estado hebreo del sur de Líbano y restaurar la soberanía.

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Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sentenció ayer, jueves, que el Ejército mantendrá la "zona de seguridad" en los territorios ocupados del sur del Líbano, de los que Israel no se retirará "mientras las necesidades de seguridad así lo exijan". EFE