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El Mundial de Víctor Muñoz tendrá que esperar por otro problema muscular

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El flamante extremo del Liverpool Víctor Muñoz sufrió una "dolencia muscular" nueva en la concentración del Mundial 2026 que le impedirá jugar de momento en la cita que acoge este verano Estados Unidos, México y Canadá, dependiendo de su "evolución".

"Durante el proceso de recuperación programado e individualizado ha acontecido una dolencia muscular adicional que va a retrasar su incorporación a la competición. Su disponibilidad para los próximos partidos dependerá de la evolución de su sintomatología", anunció la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un parte médico.

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El futbolista catalán completó la temporada con el CA Osasuna con problemas musculares pero se había recuperado ya a las órdenes de Luis de la Fuente. Sin embargo, Muñoz, que este mismo jueves fichó de manera oficial por el Liverpool, volvió a caer en otra lesión muscular que de momento le descarta para el segundo partido de España en el Mundial, este domingo contra Arabia Saudí.

Muñoz, que con un explosiva temporada y su gran desborde se ganó entrar en la lista de la Copa del Mundo tras debutar con la selección absoluta en marzo, llegó en fase de recuperación como Lamine Yamal y Nico Williams, pero los jugadores de FC Barcelona y Athletic Club sí avanzaron en su mejoría y llegaron a tener minutos en el debut del pasado lunes contra Cabo Verde.

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