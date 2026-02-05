Vox acusa al PP de ser un "fraude" por su posición con Mercosur y la Comunidad defiende su apoyo al sector primario

Durante la reciente sesión de control del Pleno de la Asamblea celebrada en Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox, formuló una pregunta directa sobre la postura del Ejecutivo regional ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según consignó el medio, Henríquez de Luna señaló que el gobierno autonómico pretende “sorber y soplar al mismo tiempo” respecto a este tratado, centrándose en la compatibilidad entre el apoyo al sector primario y el posicionamiento político europeo. El representante de Vox sostuvo que la posición del Partido Popular respecto a Mercosur constituye “un fraude y una estafa al mundo rural y a nuestro campo”, cuestionando la congruencia entre el discurso político en Madrid y las decisiones que el partido adopta después en Estrasburgo. Henríquez de Luna remarcó que el apoyo del PP al acuerdo ha sido constante en el ámbito nacional, conforme a lo que publicó el medio.

Ante estas declaraciones, la respuesta del consejero Carlos Novillo se focalizó en rechazar la crítica de Vox, acusando al partido de actuar de forma “hipócrita y cobarde”. Novillo afirmó, según detalló el medio, que Vox decidió abandonar los gobiernos autonómicos para “ver los toros desde la barrera”, sugiriendo que esta retirada tenía por objetivo eludir el desgaste político vinculado a la gestión y dejar la función de crítica como su única estrategia. En palabras de Novillo, Vox se ha transformado ahora en “la muleta de Pedro Sánchez”, aludiendo a una supuesta complicidad política con el presidente del Gobierno, y atribuyó esa conducta a un intento de evitar responsabilidades.

El consejero insistió en que el Ejecutivo regional mantiene una política de “acciones reales” dirigidas a respaldar al sector primario. Novillo puso como ejemplo la reciente reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y representantes de agricultores y ganaderos, donde trasladó personalmente el compromiso de la administración madrileña con los intereses del campo. El funcionario subrayó que el gobierno autonómico no emplea dobles discursos y reiteró que continuará “contando la verdad” a los trabajadores del sector agrario, apoyándolos en sus demandas, al tiempo que señaló que “Mercosur puede ser una gran oportunidad de negocio para muchos sectores, pero nunca en contra del sector primario”, según reportó el medio.

Con respecto a las garantías para los productores locales, Novillo confirmó que el Partido Popular Europeo está impulsando la incorporación de cláusulas de salvaguarda en las negociaciones para “proteger el mercado”. Según informó el medio, estas iniciativas incluyen propuestas para establecer controles fronterizos que velen por la seguridad alimentaria y aseguren que los productos importados cumplan los mismos estándares exigidos a agricultores y ganaderos europeos. El consejero puntualizó que tales medidas buscan evitar situaciones de competencia desleal frente a los productos foráneos procedentes de la región de Mercosur.

Al defender la labor desempeñada desde el Ejecutivo madrileño, Novillo hizo hincapié en que actualmente el sector primario de la Comunidad vive “uno de los mejores momentos en todo lo que tiene que ver con la calidad de los productos y el reconocimiento, dentro y fuera de nuestras fronteras”. De acuerdo con la información publicada, esta apreciación se sustentó en la percepción de que la administración local está alineada con las necesidades y reivindicaciones de los agricultores y ganaderos.

En el transcurso del debate, Novillo también vinculó la actitud de Vox con el “populismo” y sugirió que tal comportamiento lo sitúa como el “mejor aliado” del actual presidente del Gobierno central. El consejero reprochó a la formación haber dejado los gobiernos de coalición solo para convertirse en “capitán a posteriori” y sin asumir riesgos políticos. Mientras, reiteró la voluntad del Ejecutivo madrileño de priorizar las políticas de apoyo concreto sobre los sectores productivos, según recogió el medio.

El cruce de declaraciones entre Vox y el Partido Popular en Madrid, señalado por el medio, se inscribe en el contexto de los debates nacionales sobre el trato que debe recibir el campo español en las negociaciones comerciales internacionales. Este escenario refleja divergencias no solo sobre las estrategias de defensa del sector primario ante acuerdos como el de la UE y Mercosur, sino también sobre las prioridades políticas de los distintos partidos en la Asamblea de Madrid.