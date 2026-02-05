Sumar quiere que el Gobierno abandone 'X' tras los ataques de Elon Musk a Sánchez y promueve una votación en el Congreso

La polémica generada por las recientes acusaciones de Elon Musk hacia el presidente del Gobierno español ha motivado a Sumar a registrar una iniciativa en el Congreso, en la que propone que el Gobierno y el conjunto de organismos que dependen de la administración central cierren sus cuentas oficiales en la red social ‘X’ (antes conocida como Twitter). Según informó Europa Press, el grupo parlamentario liderado por Yolanda Díaz plantea que la administración emigre a otras plataformas digitales, argumentando la necesidad de garantizar transparencia comunicativa y la protección de los menores en la esfera digital.

El detonante de esta propuesta fue la publicación de un mensaje de Elon Musk, propietario de ‘X’, en el que calificaba a Pedro Sánchez como "tirano" y "traidor", en protesta por la normativa que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años en España. Musk, según detalló Europa Press, no fue el único que criticó esta decisión: el fundador de Telegram, Pável Dúrov, también expresó su rechazo a la medida. Elon Musk había lanzado ataques previos contra Sánchez debido a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por decreto, iniciativa impulsada por los socialistas en colaboración con Podemos.

Europa Press reportó que Sumar ya había adoptado una postura contraria a ‘X’ incluso antes de las declaraciones recientes de Musk. Hace un año, varios de sus dirigentes, entre ellos la vicepresidenta Yolanda Díaz y tres ministros –Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Sira Rego–, abandonaron la red social tras desacuerdos con la política de contenidos de Musk y su apoyo explícito al expresidente estadounidense Donald Trump. Optaron por migrar a ‘Bluesky’, una plataforma emergente. Solo la ministra de Sanidad, Mónica García, optó por permanecer en ‘X’.

A pesar de la controversia, tanto Pedro Sánchez como los ministerios y organismos dependientes de su Ejecutivo tienen previsto mantener sus cuentas institucionales en ‘X’ y Telegram. Así lo confirmaron a Europa Press fuentes del gobierno, que indicaron que no se prevé una salida inmediata de estas plataformas, pese al enfrentamiento con Musk y Dúrov por la reciente prohibición que afecta a los menores de 16 años.

La proposición no de ley impulsada por Sumar solicita que se adopten alternativas que permitan una comunicación institucional más plural y democrática. Según detalló Europa Press en el texto de la propuesta, el grupo subraya la necesidad de migrar hacia redes sociales que, a su juicio, representan un entorno "más transparente", con control comunitario y menor dependencia de un único actor privado. Sumar cita a ‘Bluesky’ y ‘Mastodon’ como alternativas viables donde la administración podría continuar su labor informativa sin supeditarse a los criterios y políticas editoriales de una sola empresa con intereses particulares.

En el documento presentado en el Congreso, Sumar subraya que la continuidad de la actividad institucional en ‘X’ resulta incompatible con el interés general. Argumenta que mantener la presencia del Gobierno y las entidades públicas en dicha plataforma contribuye a legitimar lo que considera una red que promueve la polarización, la desinformación y el discurso de odio. Además, el grupo parlamentario cuestiona que ‘X’ esté incumpliendo con la protección de la infancia y las normas de seguridad digital, lo que refuerza, según su planteamiento, la conveniencia de abandonar la plataforma.

De acuerdo al informe al que tuvo acceso Europa Press, Sumar recuerda que desde la adquisición de la antigua Twitter por parte de Elon Musk, la orientación de la red social ha ido orientando su discurso hacia la confrontación política y el señalamiento de personas responsables de políticas que no se alinean con sus intereses. En este contexto, el grupo considera insostenible que los canales institucionales españoles continúen valiéndose de ‘X’ para sus comunicaciones.

Sumar aspira a que el Parlamento debata de manera formal la conveniencia de que el Gobierno elimine sus perfiles en ‘X’, no solo en lo que respecta a los ministerios, sino también en empresas públicas y agencias estatales. En su exposición de motivos, sostiene que el ecosistema digital debe favorecer valores democráticos, transparencia y corresponsabilidad, estableciendo canales de información adaptados a los retos de la era digital y alineados con la protección de los derechos de los menores.

El medio Europa Press consigna que el objetivo de la propuesta es garantizar que la comunicación gubernamental, además de cumplir con los requisitos legales y de seguridad, no dependa de plataformas privadas cuya estrategia editorial y política puede contradecir los principios e intereses generales del Estado.