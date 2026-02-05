Agencias

Substack alerta de una filtración de datos que expuso los correos electrónicos y números de teléfono de algunos usuarios

La compañía detectó un acceso irregular a información confidencial de distintas cuentas, el cual fue resuelto tras la investigación interna, según explicó el CEO Chris Best, quien recomendó extremar precauciones ante posibles mensajes sospechosos

Guardar

Chris Best, director ejecutivo de Substack, envió una comunicación directa a los usuarios afectados por un incidente de seguridad, advirtiendo sobre la posibilidad de recibir correos electrónicos o mensajes de texto sospechosos, según informó la propia plataforma en publicaciones compartidas en X y en la web. Best aclaró en dicho mensaje que, pese a la exposición de datos personales, la empresa no tiene constancia de que esta información se haya utilizado para fines ilícitos. La advertencia principal apunta a que los usuarios adopten mayores medidas de precaución tras este suceso.

Substack alertó sobre la filtración tras detectar un acceso no autorizado a los sistemas de la plataforma, detalló el medio. El incidente permitió que un tercero accediera sin autorización a una serie de datos personales pertenecientes a ciertas cuentas de usuario. Los detalles comprometidos incluyen direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros metadatos internos relacionados con las cuentas, informó Substack.

El incidente sucedió en octubre de 2025, pero la anomalía no fue identificada hasta el martes 3 de febrero, cuando la empresa localizó la vulnerabilidad que habilitó el acceso indebido, según consignó la plataforma. Substack indicó que, apenas se detectó el problema, se implementó una solución para remediar el error de seguridad, evitando así futuros accesos por actores no autorizados. El equipo técnico inició, además, una investigación exhaustiva para esclarecer cómo ocurrió la filtración y para identificar el alcance preciso de la exposición, como señaló el CEO en su comunicado.

Aunque la compañía ya implementó medidas correctivas y refuerzos en los protocolos internos, no se especificó de manera pública cuál fue la falla técnica concreta que hizo posible la intrusión, detalló Substack. La comunicación emitida por la empresa insiste en que los usuarios verifiquen la autenticidad de cualquier mensaje recibido y eviten compartir información personal ante solicitudes o comunicaciones que resulten fuera de lo común.

Substack se disculpó ante los usuarios por la preocupación y los posibles inconvenientes derivados del acceso irregular, subrayando la importancia de la seguridad y la protección de datos personales dentro de la plataforma. Tanto en la comunicación interna como en los mensajes públicos, la compañía reafirmó su compromiso de implementar medidas adicionales de supervisión y protección en sus sistemas para prevenir que un incidente de esta naturaleza se repita, según publicó Substack.

A raíz de lo ocurrido, la empresa aconsejó a sus usuarios que extremen los cuidados frente a posibles intentos de suplantación o mensajes de origen desconocido que puedan aprovechar la información filtrada. Substack confirmó que, hasta la fecha, los análisis realizados no han encontrado evidencias de uso fraudulento o actividades delictivas asociadas a los datos expuestos durante el incidente.

Temas Relacionados

SubstackFiltración de datosChirs BestXNewslettersEstados UnidosSeguridad informáticaCiberseguridadUsuariosCorreos electrónicosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Spotify presenta oficialmente Page Match y permitirá comprar libros físicos desde la aplicación

La empresa integra nuevas funciones en su plataforma para facilitar la sincronización de audiolibros con ejemplares impresos o digitales y fomentar la adquisición de obras en papel, ampliando así su presencia en el sector editorial internacional

Spotify presenta oficialmente Page Match

Sergio Peris-Mencheta dirige una obra "experimento" en el CDN, donde cada función cambia tras un sorteo inicial

El nuevo montaje teatral del Centro Dramático Nacional apuesta por la improvisación total, asignando personajes y música por azar cada noche, lo que da lugar a una historia romántica diferente con cada representación y numerosos retos interpretativos

Sergio Peris-Mencheta dirige una obra

Transportes ofrece a los sindicatos aumentar el empleo y las inversiones en el mantenimiento ferroviario

El Gobierno busca evitar el paro en el sector ferroviario proponiendo a los representantes laborales refuerzos en las dotaciones de Adif, más recursos para seguridad y mayor peso de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en futuras operaciones

Transportes ofrece a los sindicatos

La borrasca "sin precedentes" deja miles de evacuados, localidades incomunicadas y una desaparecida en Málaga

Miles de personas han sido desalojadas en el sur de España, el transporte y las comunicaciones sufren fuertes alteraciones y las autoridades han emitido alertas de emergencia mientras continúa la búsqueda de una mujer desaparecida por el temporal

La borrasca "sin precedentes" deja

EEUU y Rusia acuerdan retomar el diálogo militar al máximo nivel cinco años después de suspenderlo

Altos mandos de Washington y Moscú vuelven a entablar comunicación directa tras años de silencio, en medio de esfuerzos internacionales en Emiratos Árabes Unidos para alcanzar una solución pacífica al conflicto y prevenir nuevas escaladas involuntarias

EEUU y Rusia acuerdan retomar