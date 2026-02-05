Substack alerta de una filtración de datos que expuso los correos electrónicos y números de teléfono de algunos usuarios

Chris Best, director ejecutivo de Substack, envió una comunicación directa a los usuarios afectados por un incidente de seguridad, advirtiendo sobre la posibilidad de recibir correos electrónicos o mensajes de texto sospechosos, según informó la propia plataforma en publicaciones compartidas en X y en la web. Best aclaró en dicho mensaje que, pese a la exposición de datos personales, la empresa no tiene constancia de que esta información se haya utilizado para fines ilícitos. La advertencia principal apunta a que los usuarios adopten mayores medidas de precaución tras este suceso.

Substack alertó sobre la filtración tras detectar un acceso no autorizado a los sistemas de la plataforma, detalló el medio. El incidente permitió que un tercero accediera sin autorización a una serie de datos personales pertenecientes a ciertas cuentas de usuario. Los detalles comprometidos incluyen direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros metadatos internos relacionados con las cuentas, informó Substack.

El incidente sucedió en octubre de 2025, pero la anomalía no fue identificada hasta el martes 3 de febrero, cuando la empresa localizó la vulnerabilidad que habilitó el acceso indebido, según consignó la plataforma. Substack indicó que, apenas se detectó el problema, se implementó una solución para remediar el error de seguridad, evitando así futuros accesos por actores no autorizados. El equipo técnico inició, además, una investigación exhaustiva para esclarecer cómo ocurrió la filtración y para identificar el alcance preciso de la exposición, como señaló el CEO en su comunicado.

Aunque la compañía ya implementó medidas correctivas y refuerzos en los protocolos internos, no se especificó de manera pública cuál fue la falla técnica concreta que hizo posible la intrusión, detalló Substack. La comunicación emitida por la empresa insiste en que los usuarios verifiquen la autenticidad de cualquier mensaje recibido y eviten compartir información personal ante solicitudes o comunicaciones que resulten fuera de lo común.

Substack se disculpó ante los usuarios por la preocupación y los posibles inconvenientes derivados del acceso irregular, subrayando la importancia de la seguridad y la protección de datos personales dentro de la plataforma. Tanto en la comunicación interna como en los mensajes públicos, la compañía reafirmó su compromiso de implementar medidas adicionales de supervisión y protección en sus sistemas para prevenir que un incidente de esta naturaleza se repita, según publicó Substack.

A raíz de lo ocurrido, la empresa aconsejó a sus usuarios que extremen los cuidados frente a posibles intentos de suplantación o mensajes de origen desconocido que puedan aprovechar la información filtrada. Substack confirmó que, hasta la fecha, los análisis realizados no han encontrado evidencias de uso fraudulento o actividades delictivas asociadas a los datos expuestos durante el incidente.