Imputan a presidente de Ecopetrol por delitos electorales como gerente de campaña de Petro

Bogotá, 11 may (EFE).- El presidente de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, quien se separó el mes pasado del cargo de manera temporal, fue imputado este lunes por presuntas irregularidades en el reporte de gastos cuando fue gerente de la campaña electoral del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Según la Fiscalía, Roa permitió que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones de pesos (unos 370.000 dólares) para la primera vuelta presidencial de 2022 y en 276 millones de pesos (unos 73.400 dólares) para la segunda.

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El pasado 11 de marzo, Roa también fue imputado por la Fiscalía por el delito de tráfico de influencias de servidor público, como parte de una investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos adjudicados por la petrolera estatal. EFE