La Policía de Ecuador detiene a 2.038 personas en ocho días de toque de queda nocturno

Guayaquil (Ecuador), 11 may (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo a 2.038 personas durante los ocho días en los que rige un nuevo período de toques de queda nocturnos en nueve provincias y cuatro municipios más violentos del país, aunque del total solo 440 están vinculados a grupos criminales, informó este lunes el Ministerio del Interior.

La medida está vigente desde el 3 de mayo entre las 23:00 hora local (4:00 GMT) y las 5:00 hora local (10:00 GMT) del siguiente día hasta el 18 de mayo en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, fronteriza con Perú; y Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico.

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Estos territorios, donde se encuentran Quito y Guayaquil, las dos mayores ciudades del país, concentran el 90 % de la violencia y el 86,70 % de la delincuencia que se registra a nivel nacional, según datos oficiales.

La restricción también rige en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

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De acuerdo al reporte, las fuerzas de seguridad realizaron 28 operaciones contra las estructuras criminales, capturaron a un objetivo de alto valor y a 51 individuos de interés penal relevante, que son cabecillas o personas clave dentro de los grupos delictivos.

También decomisaron 229 armas blancas y de fuego y 1,7 toneladas de droga; y retuvieron y recuperaron 406 vehículos y 501 motocicletas.

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Con este toque de queda, el Gobierno busca atacar a las bandas criminales a las que el presidente Daniel Noboa denominó como "terroristas" en el marco de la "guerra" que les declaró hace más de dos años y que ahora tiene el apoyo de Estados Unidos.

A estos grupos, las autoridades atribuyen la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino, que cerró 2025 con un récord de 9.269 homicidios, y que entre enero y marzo ya lleva 2.086 asesinatos.

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Esta es la segunda vez en el año que Noboa implementa esta medida. La primera fue entre el 15 y 30 de marzo y aunque el Gobierno aseguró que hubo una reducción de un 28 % en los homicidios en marzo, también se registró "un desplazamiento de las actividades criminales" hacia otras zonas donde se podía circular con normalidad. EFE