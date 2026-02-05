(Previa) El Castellón busca en Zorrilla presionar el liderato del Racing

El Deportivo de la Coruña aparece entre los equipos destacados de la jornada con la oportunidad de meterse en puestos de ascenso directo si logra vencer al Albacete en el estadio de Riazor. Según publicó Europa Press, los gallegos afrontan el partido tras haber cosechado solo un punto de los últimos doce que han disputado como locales, una racha que pretenden revertir ante un rival que viene de sumar tres victorias consecutivas y que no ha perdido fuera de casa desde noviembre. En ese contexto, el Deportivo buscará mejorar su desempeño en casa, mientras que el Albacete llega con el impulso de un buen papel reciente en la Copa del Rey frente al FC Barcelona.

En otro de los partidos clave de la fecha, el Castellón visitará el estadio José Zorrilla para medirse con el Real Valladolid el domingo, dentro del cronograma de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion. De acuerdo con Europa Press, el club albinegro, que suma 30 puntos desde la jornada 12 —el mejor registro del campeonato en ese periodo—, podría colocarse en la primera posición de la tabla de manera provisional si obtiene los tres puntos en Valladolid, a la espera de lo que haga el Racing de Santander en su partido del lunes. La diferencia entre ambos antes de iniciarse la jornada es de dos unidades.

El Castellón ha capitalizado su serie positiva, manteniéndose en zona de ascenso directo. Esta dinámica contrasta con el mal momento del Real Valladolid, que solo ha sumado una victoria en las últimas siete jornadas, acumulando cuatro puntos en ese lapso. Asimismo, el equipo pucelano no ha podido ganar en su estadio en la competición liguera desde el 3 de noviembre. Esta situación ha provocado una caída en la clasificación hasta situarse tres puntos por encima de la zona de descenso, según consignó Europa Press.

El liderato de la segunda división, actualmente en manos del Racing de Santander, podría verse amenazado si el Castellón suma de a tres. El equipo cántabro cerrará la jornada en casa el lunes frente al colista Mirandés, en los Campos de Sport de El Sardinero. Europa Press detalló que el Racing necesitaría ganar si el Castellón se impone en Valladolid para conservar el primer puesto. El rival, Mirandés, aunque último en la clasificación, venció recientemente al Málaga (2-1) —que atraviesa un buen momento— y ha sido capaz de sacar resultados en Santander en temporadas previas, con dos victorias en sus últimas cuatro visitas. La única derrota en ese tramo fue en uno de esos encuentros. Además, el propio Racing ya ha experimentado tropiezos frente a equipos de la parte baja de la tabla, perdiendo ante el Real Zaragoza (2-3), penúltimo clasificado, en un partido disputado en su estadio.

En otros duelos del fin de semana, el Málaga recibirá en La Rosaleda a la Cultural Leonesa con la intención de afianzarse en zona de playoffs. El Córdoba, que ha extendido su racha de partidos sin perder lejos del estadio El Arcángel a nueve, buscará mantener ese registro enfrentando al Ceuta como visitante. Ambos equipos aspiran a seguir escalando posiciones y asegurar su participación en la siguiente fase de la competición.

Los partidos del sábado también presentan enfrentamientos directos entre conjuntos con aspiraciones similares. El Almería visitará al Cádiz en un derbi andaluz en el que el equipo gaditano marcha con necesidad de sumar para alejarse de la parte baja. Simultáneamente, la UD Las Palmas enfrentará al Burgos en el estadio de Gran Canaria, en un duelo entre equipos separados por solo un punto en la tabla, según informó Europa Press.

El programa completo de la jornada, publicado por Europa Press, incluye el viernes el encuentro entre Leganés y Granada a las 20:30 horas. El sábado, Andorra y Real Sociedad B jugarán a las 14:00 horas, mientras Las Palmas y Burgos lo harán a las 16:15 horas. Más tarde, Real Zaragoza recibirá al Eibar a las 18:30 horas y Cádiz enfrentará al Almería a las 21:00 horas.

La actividad dominical comenzará con el enfrentamiento entre Real Valladolid y Castellón a las 14:00 horas. Posteriormente, Ceuta y Córdoba jugarán a las 16:15 horas, mismo horario en el que Deportivo de la Coruña y Albacete se medirán en Riazor. A las 18:30 horas será el turno de Sporting de Gijón y Huesca, y el Málaga cerrará la jornada dominical contra la Cultural Leonesa a las 21:00 horas. Finalmente, Racing de Santander y Mirandés bajarán el telón de la jornada 25 el lunes a las 20:30 horas en El Sardinero.

Este calendario establece un fin de semana con enfrentamientos que pueden provocar modificaciones sustanciales en la clasificación de la segunda categoría del fútbol español, con varios equipos jugándose tanto el ascenso directo como la permanencia.