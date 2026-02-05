Pitingo anuncia su boda con Laura Escuredo cuatro meses después de su divorcio de Verónica Fernández

La confirmación del compromiso matrimonial llegó acompañada de una imagen en la que se aprecia un anillo, elemento central que el propio Pitingo mostró a través de sus redes sociales para anunciar su próxima boda con Laura Escuredo. Esta noticia se produce apenas cuatro meses después de que el cantante hiciera público el fin de su vínculo de más de tres décadas con Verónica Fernández, según consignó El Mundo.

Luego de revelar en octubre pasado su divorcio de Verónica Fernández tras más de treinta años de relación y un hijo en común, Pitingo informó que la decisión de separar sus caminos no obedecía a la presencia de terceras personas y que la ruptura ya llevaba consumada aproximadamente dieciocho meses. En esa misma ocasión, manifestó que había reencontrado un antiguo amor de juventud, Laura Escuredo, de quien destacó aspectos personales al describirla como alguien que le aportaba calma, alegría y sinceridad, afirmó El Mundo.

Desde entonces, la pareja ha compartido en sus redes sociales varios momentos significativos. El intérprete de "Ángel" utilizó su perfil de Instagram para hacer el anuncio del compromiso: “Treinta años después, entendimos por qué. Me ha dicho que sí. ¡Felices!”, acompañando este mensaje de una fotografía en blanco y negro donde se observan las manos de ambos y destaca el anillo de compromiso, relató el medio El Mundo.

Laura Escuredo también recurrió a sus redes para mostrar su satisfacción por el momento. Exhibió el anillo adornado con pequeños diamantes y sonrió frente a la cámara, marcando en el dorso de su mano la palabra “Sí” con un labial rosado, una imagen que ilustra el nuevo capítulo que comienzan juntos, según reportó El Mundo.

Aunque la pareja ha sido abierta sobre su relación y su reciente compromiso, aún permanece en reserva la información sobre el lugar y la fecha de la boda, aspecto que mantiene a la expectativa tanto a sus seguidores como al público en general. El Mundo afirmó que hasta ahora no se han ofrecido detalles acerca del enlace, lo que alimenta la expectación de quienes siguen la trayectoria de Pitingo y su historia personal.

El proceso que llevó a esta decisión ha estado marcado por la comunicación directa del cantante con sus seguidores, primero, para tratar el tema de su separación y, luego, para compartir la noticia de su nuevo compromiso. La evolución de la relación con Laura Escuredo, quien formó parte importante del pasado sentimental de Pitingo, ha ocupado un lugar destacado en los comentarios y reacciones de sus seguidores, subraya El Mundo.

La respuesta del público ante esta nueva etapa en la vida del artista se ha traducido en mensajes de apoyo y felicitaciones, tanto en los perfiles de las redes sociales de ambos protagonistas como en foros dedicados a la actualidad del espectáculo. El gesto de compartir detalles como el anillo o la palabra escrita en la mano ha sido interpretado por seguidores como señal de una relación marcada por momentos significativos y decisiones personales asumidas de manera pública, explicó El Mundo.