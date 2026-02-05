LaLiga FC Pro inicia una nueva temporada que conocerá su campeón en el mes de abril

El acto de apertura de la temporada de LaLiga FC Pro se destacó por la participación de personalidades reconocidas del entorno digital y deportivo, como el creador de contenido DJ Mario y Borja Mayoral, delantero del Getafe CF y ganador del Trofeo Zarra en la campaña 2023-2024. Según informó el medio, la presentación tuvo lugar en ‘LEGENDS: The Home of Football’ en Madrid, reforzando el vínculo entre la tradición del fútbol español y la evolución hacia nuevas formas de competición a través del ecosistema de esports, en el marco de una edición que finalizará el 11 de abril con la entrega de más de 200.000 euros en premios.

De acuerdo con los detalles publicados, la nueva temporada de LaLiga FC Pro adoptará un formato híbrido que integrará fases presenciales y virtuales. Participarán clubes tanto de LaLiga EA Sports como de LaLiga Hypermotion, consolidando la competición dentro de la oferta digital de la organización. La elección del recinto madrileño para este evento inaugural busca simbolizar la conexión entre historia futbolística y el atractivo actual de los videojuegos competitivos. La cita contó con la presencia de referentes institucionales de LaLiga y figuras clave de la industria del videojuego.

La competición se estructura en diferentes fases. El inicio oficial de la temporada regular tendrá lugar entre el 11 y el 12 de febrero, desde las 15:00 hasta las 22:00 horas. Estos encuentros se podrán seguir en directo a través de los canales oficiales de LaLiga FC Pro, incluyendo YouTube, Twitch y TikTok. Una vez completada esta etapa, los equipos destacados clasificarán para la siguiente ronda, denominada LaLiga FC Pro Cup, que se desarrollará los días 14 y 15 de marzo. La fase culminante se realizará el 11 de abril, momento en que se decidirá al club campeón y se concluirá el reparto total de premios.

LaLiga FC Pro mantiene una apuesta decidida por la profesionalización y el espíritu competitivo, con una bolsa de premios que, según detalló el medio, supera los 200.000 euros. Este planteamiento se orienta a fortalecer el modelo meritocrático de la liga, fusionando espectáculo y competición, a la vez que integra la experiencia presencial para la comunidad aficionada y profesional.

Desde la organización, Pedro Oliveira Cortez de Miranda, responsable de patrocinios senior, señaló que este nuevo ciclo representa “un paso más en la consolidación de LaLiga FC Pro como un proyecto estratégico para LaLiga”. Explicó además la apuesta por un sistema robusto que fomenta la participación activa de los clubes y enfatiza el crecimiento que enlaza el fútbol de élite con los formatos digitales emergentes y los hábitos de consumo actuales. En palabras de Sam Turkbas, director senior de producto de esports en EA Sports, la colaboración con LaLiga sigue resultando atractiva tanto para la comunidad de jugadores como para la audiencia local: “Con un formato ajustado para que la experiencia sea mejor que nunca, LaLiga FC Pro es un paso crucial para nuestros competidores de FC, que luchan por el campeonato y por plazas en el FC Pro World Championship y la eChampions League”, según consignó el medio.

El programa de actividades para la temporada refuerza el papel de LaLiga FC Pro como evento central en el panorama digital de la organización, integrando no solo la participación directa de equipos de ambas divisiones, sino también la generación de contenidos destinados a afianzar la relación de la liga con su audiencia digital. Las retransmisiones y la actividad en redes sociales como TikTok, X, Instagram, Twitch y YouTube tienen como objetivo ampliar el impacto e incrementar la visibilidad de la competición, presentando información relevante y atractiva para seguidores y comunidad competitiva, reportó el medio.

La implicación de EA Sports en el torneo contribuye a potenciar la conexión internacional del evento, ya que los resultados de la competición servirán como paso previo a otras competiciones globales, como la FC Pro World Championship y la eChampions League. Según detallaron fuentes de la organización, esta estructura fomenta la proyección de los equipos nacionales hacia retos internacionales y refuerza el estatus de LaLiga FC Pro dentro del circuito profesional de videojuegos deportivos.

El evento de presentación subrayó además el carácter inclusivo y transversal del proyecto dentro de LaLiga, con representación tanto institucional como de figuras reconocidas del entorno digital. De acuerdo con el medio, esto contribuye a posicionar a LaLiga FC Pro como un motor de innovación en el mercado de los esports, con una marcada orientación hacia la conexión entre la tradición futbolística y los nuevos públicos digitales.