La UE movilizará 3.000 millones para adelantar inversiones en la descarbonización de edificios y transporte

Las nuevas inversiones previstas dentro del mecanismo ETS2 ofrecerán prioridad a los hogares de ingresos bajos y medios, facilitando la adopción de tecnologías sostenibles a través de financiación anticipada antes de la entrada en vigor del nuevo régimen de comercio de emisiones de la Unión Europea en 2028. En colaboración, el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea han acordado movilizar 3.000 millones de euros para adelantar proyectos que reduzcan la demanda energética y promuevan alternativas bajas en carbono tanto en viviendas como en el transporte vial de los estados miembro, según publicó el medio.

La medida cubrirá proyectos destinados a la descarbonización de edificios y el transporte por carretera, sectores considerados clave para los objetivos climáticos y sociales de la Unión Europea. De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo comunitario, los fondos se utilizarán especialmente para incentivar la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración más limpios, así como para disminuir el consumo energético en los hogares. Este mecanismo, según reportó el medio, permite a los Estados miembro que hayan incorporado ya el nuevo régimen ETS2 a su legislación nacional, acceder a financiación anticipada para prefinanciar iniciativas antes del arranque formal del sistema y la recaudación de ingresos asociada.

El comisario europeo de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, detalló que el acuerdo tiene como finalidad “acelerar el despliegue de soluciones que reduzcan las facturas energéticas y de transporte, como las bombas de calor o los programas de impulso al vehículo eléctrico”, citó el medio. Estas inversiones se desplegarán bajo la premisa de asegurar una transición climática que sea tanto eficiente en lo económico como equitativa en lo social, según explicó la Comisión Europea. El medio consignó que las inversiones estarán alineadas con el Fondo Social para el Clima y los planes sociales nacionales, buscando que las soluciones limpias sean más asequibles para quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

El instrumento ETS2 contempla no solo el apoyo a la implantación de tecnologías como las bombas de calor, sino también la promoción de medidas que fomenten el uso del transporte público y compartido. Además, el mecanismo apoya mejoras en la multimodalidad, la expansión de la movilidad eléctrica, la adopción de vehículos de cero emisiones y bicicletas eléctricas, así como la ampliación de infraestructuras de recarga y repostaje. Según detalló el medio, estas actuaciones forman parte de las iniciativas planificadas para asegurar una implantación gradual del nuevo régimen de emisiones.

El acuerdo también incluye la posibilidad de ampliar la dotación económica del mecanismo en futuras fases, en función de las necesidades y la evolución de la transición climática dentro del bloque comunitario. El medio destacó que esta medida se inscribe en un paquete más amplio de iniciativas promovidas por la Comisión Europea para garantizar la transición ordenada y progresiva a ETS2.

La movilización de los 3.000 millones de euros persigue, según fuentes comunitarias citadas por el medio, crear las condiciones necesarias para que los estados miembro comiencen a implementar programas de eficiencia energética y movilidad sostenible con antelación a la recaudación de los ingresos generados por el sistema de comercio de emisiones a partir de 2028. La Comisión Europea enfatizó que, con este adelanto, los hogares y sectores más vulnerables podrán acceder antes a las soluciones planteadas, mitigando posibles efectos económicos negativos en el proceso de transición.

De acuerdo con la información difundida, la financiación está diseñada para acompañar los objetivos del Fondo Social para el Clima, que se propone evitar el riesgo de pobreza energética y garantizar que el cambio hacia sistemas más sostenibles no incremente las desigualdades sociales. Los programas que se beneficien de este instrumento deberán cumplir criterios de impacto ambiental y de reducción efectiva de emisiones, en consonancia con las obligaciones del paquete de políticas climáticas del bloque.

El instrumento financiero presentado por el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea responde a las disposiciones del nuevo régimen de comercio de emisiones (ETS2), que fijará límites para las emisiones de sectores específicos —principalmente edificios y transporte por carretera— y creará incentivos para la inversión temprana en tecnologías limpias previas a la entrada en funcionamiento total del sistema en 2028. El medio precisó que, al permitir la prefinanciación de proyectos, el mecanismo busca acelerar tanto la penetración de tecnologías verdes como el impacto social positivo de la transición climática en la vida diaria de la ciudadanía europea.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos para cumplir las metas fijadas en el Pacto Verde Europeo, con la intención de que la transición ambiental también reduzca la presión económica sobre los hogares, actúe sobre las causas de la pobreza energética y fomente el transporte sostenible de amplia escala. La Comisión Europea, citada por el medio, señaló que el mecanismo ofrece respuestas inmediatas a los desafíos sociales que enfrenta la descarbonización, y permite a los estados movilizar recursos y aplicar políticas con un margen temporal más amplio antes de la entrada en vigor del ETS2.

El acuerdo firmado representa una estrategia financiera que acompaña el despliegue de soluciones tecnológicas y medidas sociales dentro de los Estados miembro, permitiendo anticipar inversiones en áreas clave para la reducción de emisiones y la eficiencia energética, según reportó el medio. De este modo, se pretende facilitar que los cambios estructurales requeridos por la transición ecológica sean compatibles con la protección de los grupos sociales más expuestos y garantizar que el acceso a los beneficios de la transición sea equitativo en toda la Unión Europea.