Mar Cabra, premio Pulitzer e investigadora: "La vida no es un 'esprint' constante"

Mar Marín

Rabat, 8 may (EFE).- Ganó el Pulitzer hace casi una década por una de las grandes investigaciones periodísticas de la historia, pero se "quemó" en el camino. Hoy, Mar Cabra defiende una transformación en la cultura del trabajo para preservar la salud mental en la era de la IA porque "la vida no es un 'esprint' constante", alerta en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

La periodista Mar Cabra (Madrid, 1983) relata con detalle su historia en "Vivir a Jornada Completa" (Planeta), una suerte de hoja de ruta "hacia una forma más sana de trabajar".

Tras una impresionante carrera, y con solo 33 años, Cabra recibió el premio Pulitzer en 2017 por coordinar el equipo que destapó los "Papeles de Panamá", una de las investigaciones de periodismo más importantes.

PUBLICIDAD

Pero estaba agotada y lejos de sentirse feliz. "Si esto es el éxito, es una mierda", llegó a pensar. Y se apartó del ruido para reflexionar sobre lo que realmente quería.

De ese proceso surgió "The Self Investigation", una fundación que promueve la salud mental en el trabajo a nivel global, y también el libro que ahora presenta en Rabat, resultado de la experiencia de una década.

PUBLICIDAD

El título es ilustrativo. "Es 'Vivir a jornada completa', porque vivimos desde que nos despertamos por la mañana, vivimos desde que nacemos, y el bienestar no puede ser algo que empiece a las 7 de la tarde, tenemos que poder incorporar bienestar en nuestra jornada laboral", asegura en su entrevista con EFE.

"Vivimos en un mundo donde el trabajo se ha convertido muchas veces en un lugar de sufrimiento en vez de un lugar de esperanza". Por eso, sostiene, es necesario cambiar la cultura empresarial y laboral.

PUBLICIDAD

"Esta epidemia de salud mental silenciosa solo se resolverá si cambiamos la manera en la que trabajamos desde dentro de las empresas", asegura.

¿Cómo lograr mantener la salud mental en la era de la Inteligencia Artificial? Su estrategia pasa por cinco pilares: atención, cuidado del cuerpo, del corazón -como una redefinición sobre el significado del éxito, de la salud mental y de la comunidad, cultivando las relaciones humanas y el sentido de pertenencia.

PUBLICIDAD

"Las nuevas tecnologías nos están entrenando para no prestar atención. Por eso es más urgente que nunca aprender a relacionarnos de manera intencional con la tecnología", afirma.

La clave, continúa, está en cambiar hábitos cotidianos, como revisar el correo electrónico en bloques, eliminar las notificaciones del móvil o mantener WhatsApp oculto.

PUBLICIDAD

"Quiero ir a WhatsApp cuando yo quiera, no cuando WhatsApp quiera que yo vaya", resume.

El uso intensivo de la Inteligencia Artificial ha creado ya conceptos como "brain fry", literalmente "freír el cerebro", que definen la sensación de agotamiento mental provocada por el empleo simultáneo de herramientas de IA .

PUBLICIDAD

"El gran error es pensar que esto es solo una transformación tecnológica. Es una transformación humana y emocional", alerta Cabra.

La presión afecta especialmente a colectivos como periodistas o médicos, vulnerables por la disponibilidad permanente y la exposición a situaciones traumáticas, y ahí, explica, es fundamental la responsabilidad de las empresas.

PUBLICIDAD

"Si mandas a alguien a cubrir una guerra o un desastre natural, tienes que asumir que eso puede tener consecuencias sobre su salud mental", insiste.

Es necesario, defiende Cabra, acabar con el estigma que todavía rodea a los problemas psicológicos, por eso ella no ha dudado en divulgar su caso: "Quiero que la gente vea que alguien puede haber pasado por eso y seguir teniendo una carrera exitosa".

En este camino, las mujeres soportan una carga mental añadida relacionada con la conciliación y la necesidad de demostrar constantemente su valía profesional, aunque, subraya Cabra, los hombres participan menos en iniciativas de bienestar emocional, pero tienen cuotas más altas de suicidio.

Reconoce que todavía le tienta la "adrenalina" y aspira a seguir creciendo profesionalmente, pero sin sacrificar su salud: "No quiero volver a quemarme".

"La vida es una carrera de largo recorrido, no un 'esprint' constante", resume. "Descansar en el sofá un domingo también puede hacerte mejor profesional". EFE

(foto)