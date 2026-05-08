Alejo Stivel, exvocalista de Tequila, vuelve con 'Déjame en paz' junto a Silvio Rodríguez

Victoria Calvo

Madrid, 8 may (EFE).- La voz del cantante y productor argentino Alejo Stivel reaparece en su nuevo tema, 'Déjame en paz', de estreno este viernes y en el que recupera la intimidad y la reflexión al ritmo del rock ligero junto con el cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de los artistas a quien más admira.

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Todo surgió en una comida de amigos cuando el músico cubano ofreció a Stivel (Argentina, 1959) la oportunidad de crear algo juntos, según cuenta a EFE en una entrevista en Madrid.

Ante la propuesta, incrédulo, el cantante argentino se vio obligado a volver a preguntarle a su amigo e ídolo si lo que estaba proponiendo entre platos de "jamón y tortilla" iba a volverse una realidad.

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"Para mí supone una cosa alucinante, compartir autoría y cantar con uno de los artistas que más admiro en el mundo, un genio, un maestro en el arte de componer y cantar", relata a EFE.

A través de conversaciones de Whatsapp salió adelante este single, pese a que al exvocalista del grupo Tequila le llevó más tiempo de lo pensado el proceso, porque le imponía muchísimo "hacer una música para una letra de este genio".

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'Déjame en paz' es una propuesta que nace de la afinidad artística y personal de ambos cantantes mientras hace una reflexión sobre la conciencia.

Contentos con el resultado, el cantante argentino recuerda una de las frases más bonitas de la canción: "Espero que me des canciones que le sirvan a la gente", algo que el propio Stivel confiesa que quiere lograr con su música.

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Hijo de padres protagonistas del panorama cultural argentino, su carrera parecía estar encaminada hacia los teatros y la gran pantalla.

Hasta que después de escuchar los discos de Los Beatles, "descubrí el rock 'n' roll y dije fuck you" al mundo teatral, recuerda Stivel.

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La dictadura argentina le obligó a huir de su país y buscó en la España de la Transición un refugio sin conocer a nadie, pero con ganas de empezar lo que sería una carrera de éxito. "Era un alien que había caído del extramundo" explica a EFE.

Conquistó las salas españolas como líder del grupo de rock Tequila. "Sin saberlo, llegamos en el momento indicado al lugar indicado" y con lo necesario para triunfar.

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Stivel emprendió también la carrera de productor musical sin experiencia previa acompañando a artistas españoles del calibre de M-Clan, El Canto del Loco y Joaquín Sabina.

Con este último, durante la grabación del célebre disco '19 días y 500 noches', vivió una de las anécdotas que recuerda hoy a EFE.

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Tras un año intentando terminar la producción de su disco con constantes cambios, "me lo llevé a un restaurante argentino y ahí cogí una servilleta y le escribí: Yo, Joaquín Sabina, con DNI, no sé qué, a partir de dos días pierdo todo el poder ya sobre el disco y Alejo decide y lo termina como quiere", cuenta y confirma que, efectivamente, Sabina firmó la servilleta.

Ahora sigue viviendo la música rock con este nuevo single y recuerda la importancia de este género también en la actualidad.

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"Ahora no es la música principal de las generaciones, pero no demos al rock por muerto", afirma.

La semana que viene empieza su gira por España, con un repertorio que contará con 'Déjame en paz'.

Pese a reconocer su poca fama en su Argentina natal, le gustaría "dar conciertos en dos o tres ciudades, en salas pequeñas, y poder compartir mis canciones con el público de allí", confiesa. EFE

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