La banda surcoreana Stray Kids y Mónica Naranjo, premiados como mejores eventos de 2025 por los Ticketmaster Awards

Los fanáticos, en una votación masiva que superó los 52.000 participantes, también han situado a BTS y Stray Kids como los artistas más anticipados, mientras que Dellafuente, originario de Granada, se ha posicionado en el tercer lugar de las preferencias. Según informó Ticketmaster y recogió la prensa especializada, el grupo surcoreano Stray Kids y la cantante española Mónica Naranjo lideraron la edición 2025 de los Ticketmaster Awards al ser distinguidos como los principales artistas de la temporada de conciertos.

De acuerdo con los datos difundidos por Ticketmaster, un total de 52.724 personas participaron en la votación, otorgando a Stray Kids el premio a Mejor Directo Internacional, así como el reconocimiento a la Mejor Gira del Año por su tour "Dominate World Tour". Los aficionados del grupo surcoreano también obtuvieron el galardón al Mejor Fandom, reflejando el entusiasmo de la base de seguidores de la escena K-pop. En el ámbito nacional, Mónica Naranjo fue elegida como la artista con el Mejor Directo, consolidando su lugar en la escena musical española mediante este reconocimiento público.

El medio detalla que, junto con las categorías principales, surgió un espacio para las figuras emergentes, destacando a la compositora sevillana Marina Daza, quien fue distinguida con el premio Fresh Artist-Artista New Music. Este reconocimiento, otorgado en respuesta a las votaciones abiertas al público, sitúa a Daza entre las promesas del panorama nacional y amplifica la atención sobre nuevos proyectos musicales en España.

Entre las preferencias del público para los próximos eventos, la consulta de Ticketmaster identificó, además de BTS y Stray Kids, una lista diversa de artistas internacionales cuya presencia resulta altamente demandada. Coldplay, Lady Gaga, Shakira, Enhypen, Ateez, U2, Tini, Rihanna y Metallica figuran entre los nombres más solicitados para los escenarios de 2026, ampliando el espectro de intereses y estilos musicales entre los aficionados que participaron en la votación.

Según publicó el medio, estos premios han servido para consolidar el interés creciente por la música K-pop, como se evidencia tanto en el liderazgo de Stray Kids en categorías principales como en el reconocimiento de sus seguidores. Al mismo tiempo, la distinción a Mónica Naranjo y a nuevos talentos como Marina Daza pone de manifiesto la coexistencia de artistas consagrados y emergentes en la preferencia del público español.

Ticketmaster también enfatizó la importancia de la participación activa de los aficionados a través de su plataforma, subrayando el peso de la opinión de los seguidores al momento de nombrar a los ganadores en cada una de las categorías evaluadas. El medio detalló que la edición de este año representó una oportunidad para observar tendencias de consumo cultural y de expectativas en torno a los grandes espectáculos musicales que se celebrarán en 2025 y 2026 en España y a nivel global.