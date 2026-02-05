Dos aparcamientos de la Cartuja reducen sus plazas y se reabre la SE-20 ante el partido de Copa

El Ayuntamiento de Sevilla anunció la reapertura parcial de la carretera SE-20 desde las 15:24 horas, una medida que coincide con la disputa del partido de la Copa del Rey entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid en el Estadio de la Cartuja. Esta decisión pretende facilitar los desplazamientos hacia la zona norte de la ciudad, donde se encuentra el recinto deportivo, y se suma a una serie de cambios en los accesos y disponibilidad de estacionamientos para los asistentes, según informó Emergencias Sevilla a través de sus canales oficiales y reportó el medio original.

De acuerdo con la información publicada por Emergencias Sevilla en redes sociales y reproducida por el medio, las autoridades reorganizaron tanto el tránsito como el acceso a los aparcamientos de la Cartuja. La entrada y salida al estacionamiento P7 Norte debe realizarse exclusivamente a través de la SE-20, precisamente en el punto ubicado junto a la Glorieta de RTVE. Esta medida modifica el flujo habitual y, al mismo tiempo, implica una reducción en el número de plazas disponibles en el P7 Norte, así como en el P7 Sur, cuyas entradas y salidas se canalizan ahora por la avenida Carlos III. Por su parte, el estacionamiento P8 mantiene como vía de salida la avenida Carlos III, mientras que solamente tras completarse su capacidad se habilitará el acceso al PT Cartuja, ampliando el espectro de posibilidades para poder estacionar en las cercanías del estadio.

El Ayuntamiento de Sevilla, según consignó el medio, emitió una serie de recomendaciones preventivas para quienes planean asistir al evento deportivo. Entre las sugerencias figura consultar en tiempo real las informaciones sobre el tráfico, planificar rutas alternativas y prever posibles tiempos de espera, dada la reducción de plazas en los principales estacionamientos y los ajustes temporales en los accesos. Estas recomendaciones adquirieron especial relevancia debido a la coincidencia con el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene activa la alerta por fuertes ráfagas de viento en toda la provincia hasta las 18:00 horas del mismo jueves.

El Consistorio de Sevilla destacó la importancia de seguir las instrucciones de los agentes de tráfico y del personal de emergencias, así como el cumplimiento de los protocolos establecidos para la entrada y salida de vehículos de las distintas zonas de aparcamiento, detalló el medio. Emergencias Sevilla remarcó, mediante mensajes difundidos en redes sociales, que el control de aforos en los estacionamientos tiene como objetivo evitar acumulaciones y garantizar la seguridad tanto para conductores como para peatones alrededor del estadio.

La reapertura parcial de la SE-20 se realizó de forma progresiva, permitiendo la recuperación de la circulación vehicular en el tramo que conecta con la zona norte de la ciudad cerca del Estadio de la Cartuja, informó el Ayuntamiento según referenció el medio. Esta acción respondió a la necesidad de mejorar la movilidad en vísperas del partido, anticipando posibles concentraciones de público debido a la relevancia del encuentro deportivo.

La decisión de reducir la capacidad en los aparcamientos principales, especialmente en los aparcamientos P7 Norte y Sur, se adoptó tras evaluar la situación del entorno y la previsión de un elevado número de asistentes. La gestión dinámica de accesos y salidas busca minimizar el riesgo de atascos y contribuir al flujo ordenado de vehículos, un aspecto especialmente crítico dada la incidencia de las condiciones meteorológicas adversas previstas para la jornada.

El aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología obedece a la posibilidad de rachas intensas de viento en la provincia de Sevilla hasta las seis de la tarde. El pronóstico afectó especialmente a la organización y logística del evento, ya que las autoridades extremaron precauciones para evitar incidentes durante la concentración de aficionados en las inmediaciones del estadio.

Por último, el Ayuntamiento instó de forma expresa a los asistentes a considerar el uso de transporte público y desplazamientos alternativos, dada la reducción temporal en la oferta de estacionamiento y la complejidad de los accesos, reportó el medio original. Las medidas adoptadas reflejan el esfuerzo coordinado entre los distintos servicios municipales y de emergencias para garantizar la seguridad vial y la fluidez en los desplazamientos durante la celebración del partido en el Estadio de la Cartuja.