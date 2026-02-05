Agencias

Dos aparcamientos de la Cartuja reducen sus plazas y se reabre la SE-20 ante el partido de Copa

El Ayuntamiento de Sevilla ha emitido recomendaciones para quienes asistan al evento deportivo, ya que varios estacionamientos redujeron su capacidad y las autoridades ampliaron accesos tras habilitar nuevamente tramos de vialidad en la zona norte de la ciudad

Guardar

El Ayuntamiento de Sevilla anunció la reapertura parcial de la carretera SE-20 desde las 15:24 horas, una medida que coincide con la disputa del partido de la Copa del Rey entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid en el Estadio de la Cartuja. Esta decisión pretende facilitar los desplazamientos hacia la zona norte de la ciudad, donde se encuentra el recinto deportivo, y se suma a una serie de cambios en los accesos y disponibilidad de estacionamientos para los asistentes, según informó Emergencias Sevilla a través de sus canales oficiales y reportó el medio original.

De acuerdo con la información publicada por Emergencias Sevilla en redes sociales y reproducida por el medio, las autoridades reorganizaron tanto el tránsito como el acceso a los aparcamientos de la Cartuja. La entrada y salida al estacionamiento P7 Norte debe realizarse exclusivamente a través de la SE-20, precisamente en el punto ubicado junto a la Glorieta de RTVE. Esta medida modifica el flujo habitual y, al mismo tiempo, implica una reducción en el número de plazas disponibles en el P7 Norte, así como en el P7 Sur, cuyas entradas y salidas se canalizan ahora por la avenida Carlos III. Por su parte, el estacionamiento P8 mantiene como vía de salida la avenida Carlos III, mientras que solamente tras completarse su capacidad se habilitará el acceso al PT Cartuja, ampliando el espectro de posibilidades para poder estacionar en las cercanías del estadio.

El Ayuntamiento de Sevilla, según consignó el medio, emitió una serie de recomendaciones preventivas para quienes planean asistir al evento deportivo. Entre las sugerencias figura consultar en tiempo real las informaciones sobre el tráfico, planificar rutas alternativas y prever posibles tiempos de espera, dada la reducción de plazas en los principales estacionamientos y los ajustes temporales en los accesos. Estas recomendaciones adquirieron especial relevancia debido a la coincidencia con el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene activa la alerta por fuertes ráfagas de viento en toda la provincia hasta las 18:00 horas del mismo jueves.

El Consistorio de Sevilla destacó la importancia de seguir las instrucciones de los agentes de tráfico y del personal de emergencias, así como el cumplimiento de los protocolos establecidos para la entrada y salida de vehículos de las distintas zonas de aparcamiento, detalló el medio. Emergencias Sevilla remarcó, mediante mensajes difundidos en redes sociales, que el control de aforos en los estacionamientos tiene como objetivo evitar acumulaciones y garantizar la seguridad tanto para conductores como para peatones alrededor del estadio.

La reapertura parcial de la SE-20 se realizó de forma progresiva, permitiendo la recuperación de la circulación vehicular en el tramo que conecta con la zona norte de la ciudad cerca del Estadio de la Cartuja, informó el Ayuntamiento según referenció el medio. Esta acción respondió a la necesidad de mejorar la movilidad en vísperas del partido, anticipando posibles concentraciones de público debido a la relevancia del encuentro deportivo.

La decisión de reducir la capacidad en los aparcamientos principales, especialmente en los aparcamientos P7 Norte y Sur, se adoptó tras evaluar la situación del entorno y la previsión de un elevado número de asistentes. La gestión dinámica de accesos y salidas busca minimizar el riesgo de atascos y contribuir al flujo ordenado de vehículos, un aspecto especialmente crítico dada la incidencia de las condiciones meteorológicas adversas previstas para la jornada.

El aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología obedece a la posibilidad de rachas intensas de viento en la provincia de Sevilla hasta las seis de la tarde. El pronóstico afectó especialmente a la organización y logística del evento, ya que las autoridades extremaron precauciones para evitar incidentes durante la concentración de aficionados en las inmediaciones del estadio.

Por último, el Ayuntamiento instó de forma expresa a los asistentes a considerar el uso de transporte público y desplazamientos alternativos, dada la reducción temporal en la oferta de estacionamiento y la complejidad de los accesos, reportó el medio original. Las medidas adoptadas reflejan el esfuerzo coordinado entre los distintos servicios municipales y de emergencias para garantizar la seguridad vial y la fluidez en los desplazamientos durante la celebración del partido en el Estadio de la Cartuja.

Temas Relacionados

Estadio de la CartujaCopa del ReyAyuntamiento de SevillaReal Betis BalompiéAtlético de MadridSevillaSE-20AparcamientosEmergencias SevillaAgencia Estatal de MeteorologíaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Toda forma de vida de la Tierra comparte un ancestro común que vivió hace 4.000 millones de años

Científicos estadounidenses han identificado genes especiales cuya existencia anterior al primer organismo ancestral conocido podría ofrecer pistas cruciales sobre los orígenes evolutivos de la vida, abriendo nuevas vías de investigación gracias a herramientas avanzadas e inteligencia artificial

Toda forma de vida de

Rusia señala "avances positivos" en las negociaciones con Ucrania y EEUU en Abu Dabi

Representantes de Moscú, Kiev y Washington evaluaron logros tras encuentros diplomáticos en la capital de Emiratos Árabes Unidos, abriendo la puerta a nuevos contactos que buscan acelerar un posible camino hacia la resolución del conflicto armado

Rusia señala "avances positivos" en

LaLiga FC Pro inicia una nueva temporada que conocerá su campeón en el mes de abril

El torneo digital oficial de la organización comenzó con un evento inaugural en Madrid, reunirá a los mejores clubes del país en formato presencial y virtual, repartirá más de 200.000 euros y finalizará el 11 de abril

LaLiga FC Pro inicia una

CIMA advierte de que la brecha de género persiste en los Goya: un 38% del total de nominados son mujeres

La representación femenina crece en la nueva edición de los galardones del cine español, pero el análisis de CIMA revela profundos contrastes en áreas técnicas, dificultades para el reconocimiento y una persistente falta de diversidad étnica y de narrativas LGTBIQ+

CIMA advierte de que la

La SEORL-CCC pide reducir el retraso diagnóstico de la enfermedad de Ménière para disminuir su impacto

Especialistas insisten en agilizar la detección de este trastorno, frecuente en adultos en edad laboral, promoviendo evaluaciones rápidas y formación clínica para mejorar el pronóstico y evitar complicaciones sociales, laborales y sanitarias asociadas

La SEORL-CCC pide reducir el