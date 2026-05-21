Atrys eleva su cifra de negocio un 6,3% hasta marzo, mejora su Ebitda un 15,4% y mantiene previsiones

Atrys Health registró una cifra de negocio de 37,5 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 6,3% superior a la del mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves la compañía médica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa, especializada en oncología, telediagnóstico, anatomía patológica y medicina nuclear, ha explicado que esta mejora de sus ingresos se ha apoyado en la evolución favorable de sus principales áreas de negocio y geografías, "consolidando el buen comportamiento del grupo en mercados estratégicos".

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El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Atrys alcanzó los 4,1 millones de euros entre enero y marzo, un 15,4% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la mejora de las distintas áreas de actividad, destacando Oncología (+47,6%), Medicina Nuclear (+27,7%), y Diagnóstico por imagen (+14,1%).

La compañía ha destacado además que su 'cash flow' operativo aumentó un 55,5% en el primer trimestre, hasta los 3,3 millones de euros, impulsado por el crecimiento del Ebitda y la reducción del Capex, que disminuyó un 44,7%.

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MANTIENE PREVISIONES

Asimismo, Atrys ha informado de la disminución de su deuda financiera neta en un 81,1% desde diciembre de 2025, tras la desinversión de Aspy, lo que le permitió la cancelación íntegra de un préstamo de más de 140 millones de euros y generar ahorros de 2,4 millones de euros en gastos financieros durante el primer trimestre de este año.

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La compañía médica ha implantado este año un nuevo modelo organizativo por geografías, "orientado a reforzar la disciplina de gestión, la eficiencia operativa y la capacidad de crecimiento del grupo".

"Los resultados del primer trimestre reflejan que nuestra estrategia de foco y disciplina de gestión están dando resultado, como lo confirman los indicadores financieros de la compañía. Afrontamos 2026 con un balance más sólido, una organización reforzada y una hoja de ruta clara para avanzar hacia un crecimiento sostenible en los próximos años", ha destacado la consejera delegada de Atrys, Marian Isach.

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Tras estos resultado, la empresa médica mantiene sus previsiones para 2026, que contemplan un crecimiento de la cifra de negocio del 11%, un incremento del Ebitda reportado del 40% y un flujo de caja operativo de 13,5 millones de euros, lo que supondría un aumento del 125% respecto al año anterior.