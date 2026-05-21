Los activistas españoles de la flotilla serán deportados hoy vía Turquía, dice ministro

Madrid, 21 may (EFE).- Los 44 activistas españoles de la flotilla, detenidos por Israel cuando se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria, están siendo trasladados ya a un aeropuerto para ser deportados a España vía Turquía, dijo este jueves el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"El cónsul de España en Israel nos acaba de informar que se les estaría trasladando ya a un aeropuerto (...) con el resto de activistas, para, como todo apunta, ser deportados vía Turquía", afirmó Albares en una entrevista en TVE (la televisión pública española), recogida por EFE.

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El ministro precisó que, aunque no está confirmado todavía oficialmente, eso es lo que ya se está comentando entre los cónsules y lo que se está observando sobre la situación de los activistas que están en un centro de detención.

Dicho esto, trasladó a estos españoles, a sus familias y amigos que tienen todo el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y toda la protección diplomática y consular.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para protestar por lo que considera un trato "monstruoso, indigno e inhumano" de las autoridades israelíes a los activistas de la nueva flotilla a Gaza.

La reacción de España va en la misma línea que la de numerosos países europeos, que convocaron a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Smud por Tel Aviv, exhibido en un vídeo por el ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir.

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Ese ministro visitó el puerto de Ashdod donde se encontraban los cerca de 430 activistas cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo para celebrarlo con la difusión de un vídeo en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos. EFE