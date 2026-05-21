Jueves, 21 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 21 may (EFE).-

Helsingborg (Suecia).- Los ministros de Exteriores de la OTAN inician su reunión de dos días en Helsingborg (Suecia) donde discutirán los avances hacia el cumplimiento de sus compromisos de mayor gasto militar, con el telón de fondo de los anuncios de Estados Unidos de retirada de miles de efectivos de territorio europeo.

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Revigne (Suecia).- El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

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Ontario (Canadá).- En la última jornada de su viaje oficial a Canadá, el rey de España, Felipe VI, regresa este jueves al Lakefield School College donde estudió el curso de orientación universitaria hace más de 40 años y donde se encontrará con algunos de sus antiguos compañeros.

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Ciudad de México.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pronuncia un discurso en el Senado de la República de México en el marco de su primera jornada de visita oficial al país norteamericano, en la que está acompañado por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para participar en la cumbre entre México y la Unión Europea (UE).

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Ciudad de México.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, habla en una entrevista con EFE sobre el acuerdo comercial modernizado entre UE y México, y el acercamiento bilateral en medio de las tensiones geopolíticas globales y el proteccionismo de Estados Unidos.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la situación en Oriente Medio centrada en la cuestión palestina.

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Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, realiza su primera visita a México en medio de las elevadas tensiones bilaterales en materia de seguridad.

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Caracas.- La Coalición Sindical Nacional convoca a una protesta en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para exigir respeto a los derechos humanos, elecciones, seguridad jurídica e inversiones.

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Starbase.- SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, lleva a cabo su duodécimo lanzamiento de prueba de Starship, en donde estrena una nueva versión del cohete, el más grande que la empresa ha construido hasta ahora.

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Bogotá.- El exministro colombiano de Hacienda José Manuel Restrepo revela en una entrevista con EFE que decidió dejar la academia y volver a la política para ser compañero de fórmula del candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella porque considera que la continuidad de la izquierda en el poder destruirá "la democracia".

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La Haya.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emite este jueves su opinión legal sobre si el derecho a la huelga está protegido por las normas internacionales del trabajo, en un caso histórico que enfrenta a gobiernos, sindicatos y empleadores sobre el alcance de la libertad sindical y la interpretación de un convenio clave de 1948.

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Leópolis.- Los alumnos de las escuelas ucranianas reciben ahora entrenamiento militar obligatorio de parte de instructores con experiencia de combate.

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Ciudad de Panamá.- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez reacciona en rueda de prensa a la votación, este jueves, en la Real Academia Española (RAE) sobre su candidatura al sillón de la institución lingüística que dejó vacante el fallecido Mario Vargas Llosa, en medio de la polémica por el rechazo de algunos opositores al sandinismo por su papel en Nicaragua entre 1979 y 1990.

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La Paz.- Las protestas y bloqueos contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, entran este jueves en su decimosexto día con advertencias del sector industrial sobre pérdidas económicas y problemas de abastecimiento, mientras persiste la presión callejera para exigir la renuncia del mandatario.

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La Paz.- El costo humano de los bloqueos de carreteras que realizan sectores que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refleja en carencias que han comenzado a sufrir hospitales en La Paz de insumos como el oxígeno medicinal.

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Nueva Delhi.- Miles de conductores comerciales de Nueva Delhi paralizan este jueves sus servicios para exigir una subida de las tarifas de taxis y tuc-tucs ante el encarecimiento del combustible, derivado de la crisis energética por la guerra entre Irán y Estados Unidos.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta sus previsiones macroeconómicas actualizadas para la UE y cada uno de sus Estados miembros, que recogerán el impacto de la guerra en Oriente Medio y del cierre del estrecho de Ormuz, sobre el que Bruselas ya avanzó que podría restar hasta seis décimas al crecimiento del PIB y elevar un punto la inflación.

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Miami.- .- La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en inglés) presenta el pronóstico oficial de la temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, después de haber registrado en 2025 tres de estos fenómenos en categoría 5, el segundo mayor récord de la historia.

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Ciudad de Guatemala.- El presidente del Banco de Guatemala (Central), Álvaro González Ricci, presenta en conferencia de prensa las proyecciones económicas y monetarias del país centroamericano para el segundo semestre de 2026.

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Praga.- Homenaje a las víctimas del Holocausto en el marco del Congreso Alemán de los Sudetes.

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Cannes (Francia).- Los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi y el equipo de 'La bola negra', con el cantante Guitarricadelafuente como actor protagonista, desfilan por la alfombra roja del Festival de Cannes para presentar este filme con el que debutan en el certamen y con el que aspiran a la Palma de Oro.

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Cannes (Francia).- 'The man I love', con Rami Malek y dirigida por Ira Sachs, se presenta este jueves en la competición de Cannes junto con la francesa 'Notre salut', mientras Tilda Swinton mantiene un encuentro con el público y el equipo de la española 'La bola negra', que cuenta con Penélope Cruz, desfila por la alfombra roja.

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Cannes (Francia).- El estadounidense Ira Sachs, que aspira a la Palma de Oro con 'The man I love', protagonizada por Rami Malek, conversa sobre la película en una rueda de prensa en Cannes.

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Londres.- La artista española Rosalía es reconocida como Compositora Internacional del Año en los premios Ivors, uno de los más prestigiosos del gremio de compositores a nivel global, en una ceremonia celebrada en Londres.

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Lisboa.- Los robos de azulejos en fachadas y monumentos de Lisboa, que se cuadruplicaron el año pasado según las autoridades policiales, están poniendo en peligro parte de la identidad e historia de la ciudad para alimentar un mercado ilegal en el que compran extranjeros y venden, principalmente, portugueses.

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Roma.- El escultor uruguayo Pablo Atchugarry regresó este martes a Roma tras diez años de ausencia con "Scolpire la luce" (Esculpir la luz), una imponente exposición antológica en la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (GNAMC) que reúne cincuenta y cinco piezas para recorrer sus últimos treinta años de trayectoria.

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Nueva York (EE.UU.).- El programa 'The Late Show with Stephen Colbert' emite su último episodio en la cadena CBS, tras la polémica desatada por las razones de su final, después de más de una década en antena marcada por la sátira política y las entrevistas a figuras destacadas de la cultura y la actualidad estadounidense.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El director noruego André Øvredal desmitifica el viaje por carretera en EE.UU. al explorar su lado más vulnerable y aterrador en 'Passenger': "Estás a merced de lo desconocido", dice a EFE el cineasta.

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Buenos Aires.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, participa este jueves de un acto en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires en conmemoración del 50 aniversario del asesinato de dos dirigentes y dos militantes uruguayos durante la dictadura argentina (1976-1983).

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Los Ángeles (EE.UU.).- La actriz mexicana Eiza González aseguró en una entrevista con EFE que “es imposible vivir en un mundo donde no estemos consumiendo”, al hablar de I Love Boosters!, una comedia ácida en la que comparte protagonismo con Keke Palmer y Demi Moore y que satiriza el impacto del actual sistema económico y de consumo.

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Miami (EE.UU.).- El libro 'Somos otros' documenta cómo la pandemia de la covid-19 cambió la manera de "ser, pensar, trabajar, comunicar y relacionarse" de la sociedad, mientras su autor, el argentino Sergio Roitberg, confía en que, ante el nuevo brote de hantavirus, el mundo ha aprendido las lecciones que dejó esa crisis sanitaria en 2020.

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Franckfort (Alemania).- El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, presenta la convocatoria para el Mundial.

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Lisboa.- El internacional portugués y delantero del Liverpool Diogo Jota, fallecido en julio de 2025 en un accidente de tráfico en España junto a su hermano André Silva, tenía la capacidad de marcar goles cuando las cosas se complicaban, una cualidad que le hacía muy valioso, explicó su biógrafo oficial, José Manuel Delgado, en una entrevista con EFE.

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Holloway (R.Unido).- Día de Medios del Arsenal para la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint Germain

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Londres.- Día de Medios del Crystal Palace para la final de la Liga Conferencia contra el Rayo Vallecano.

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cdp/aca/EFE

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