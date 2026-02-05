La ratificación de la propuesta del jurado para conceder el premio Reconocimiento de Honor a Andrés Iniesta Luján y Alba María Redondo Ferrer, ambos futbolistas oriundos de Albacete, se realizó este miércoles en el pleno ordinario del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, celebrado en el Campus de Albacete. Según detalló la fuente original, el Consejo Social de la UCLM llevó a cabo dicha sesión con la vicepresidencia de Ana Manuela Soler y la presencia en remoto del rector Julián Garde, confirmando la decisión del jurado en el marco de la XV edición de los galardones académicos denominados 'Reconocimientos'.

El medio que cubrió la noticia explicó que estos premios buscan distinguir a personas y colectivos que han contribuido de manera significativa, tanto dentro como fuera de la universidad, al fortalecimiento de la calidad y la imagen institucional de la UCLM, así como a la proyección social del trabajo académico. Los galardones también tienen como objetivo consolidar los vínculos entre la universidad manchega y la sociedad a la que sirve, según reportó la fuente.

Entre los cinco premios que integran los 'Reconocimientos del Consejo Social', la máxima distinción —el Reconocimiento de Honor— fue otorgada conjuntamente a Iniesta y Redondo, reconocidos internacionalmente por su liderazgo y logros deportivos. De acuerdo con la información publicada, ambos futbolistas fueron seleccionados por su destacada trayectoria y su impacto positivo en el deporte español.

Andrés Iniesta, quien inició su formación en el Albacete Balompié, debutó profesionalmente en el primer equipo del Barcelona en 2002. El medio que difundió la noticia recogió que Iniesta permaneció en el club catalán hasta 2018, forjando una carrera en la que desempeñó un rol fundamental en los éxitos del Barcelona durante más de diez años. Con la selección española, Iniesta logró su momento más recordado con el gol que le entregó a España su primer título mundial en 2010, consolidando su figura histórica en el fútbol nacional e internacional. Tras su etapa en el Barcelona, desarrolló su carrera profesional en otros equipos fuera de España, siempre en el centro de la atención futbolística por su rendimiento y ejemplo deportivo.

Por su parte, Alba Redondo ha sido destacada en los últimos años como una de las figuras relevantes del fútbol femenino español. Delantera del Real Madrid y referente en la selección nacional, Redondo acumula reconocimientos por su capacidad de convertir goles y su influencia en el crecimiento del fútbol femenino, según consignó el medio. Recientemente, Redondo celebró con la selección de España el título de campeona del mundo, en un contexto de expansión y profesionalización de este deporte a nivel nacional e internacional.

La trayectoria de ambos deportistas no solo ha estado marcada por sus triunfos y liderazgo en el terreno de juego, sino también por su papel en el fomento de los valores deportivos y su relación con la comunidad universitaria y de Castilla-La Mancha. El medio añadió que la entrega de estos premios académicos tiene como finalidad visibilizar ejemplos de excelencia que contribuyan a fortalecer la imagen de la universidad y de la región.

La edición número quince de los galardones 'Reconocimientos' demostró la voluntad de la UCLM de celebrar a quienes consolidan vínculos sólidos con la sociedad regional, resaltando el aporte de figuras del deporte como Iniesta y Redondo. El Consejo Social reiteró durante el pleno su compromiso de promover la mejora continua dentro del entorno universitario, en coordinación con figuras que han dejado huella en ámbitos tan influyentes como el deporte, precisó el medio.

De este modo, el acto protocolar en el Campus de Albacete se convirtió en un hito para reafirmar la colaboración entre el mundo académico y otros sectores destacados de la vida pública en Castilla-La Mancha. El medio enfatizó que la distinción a ambos futbolistas no solo reconoce su desempeño en el ámbito deportivo, sino que alude también a su influencia social y su contribución al prestigio de la universidad, que busca proyectar los valores de la excelencia y la superación.

Finalmente, la fuente señaló que los premios 'Reconocimientos del Consejo Social' abarcan varias categorías dedicadas a quienes contribuyen a difundir y fortalecer el quehacer de la UCLM en la sociedad. La elección de Andrés Iniesta y Alba Redondo para el Reconocimiento de Honor refuerza el propósito de la universidad de destacar figuras que, por su trayectoria y liderazgo, representan ejemplos a seguir tanto para la comunidad universitaria como para la sociedad en general.