Weg construirá una fábrica para producir sistemas de almacenamiento de energía en baterías en Brasil

La empresa brasileña Weg construirá una nueva fábrica dedicada a la producción de sistemas de almacenamiento de energía en baterías en Itajaí (Brasil), según informó la firma a través de un comunicado.

La unidad será "la más moderna del país en este segmento" y representa un avance relevante para la empresa en soluciones destinadas a la transición energética, explicó.

Weg recibió 280 millones de reales (45 millones de euros) en financiación del programa BNDES Mais Inovação, aprobado en el marco de la convocatoria pública centrada en la transformación de minerales estratégicos para la transición energética y la descarbonización llevada a cabo en colaboración con Finep.

La construcción de la nueva fábrica comenzará "en breve" y su entrada en operaciones está prevista para el segundo semestre de 2027. La puesta en marcha de la unidad supondrá la creación de aproximadamente 90 nuevos puestos de trabajo directos.

Además, la nueva planta ampliará la capacidad de producción de WEG en este tipo de sistemas hasta los 2 gigavatios hora (GWh) al año, lo que equivale a 400 sistemas de 5 megavatios hora (MWh), y contará con un alto nivel de automatización, incluyendo líneas de montaje automáticas y semiautomáticas, así como el uso de robots móviles autónomos para los movimientos internos.

El complejo también albergará un laboratorio dedicado a las pruebas, el desarrollo y la cualificación de productos, responsable de mejorar los procesos, garantizar el control de calidad y acelerar la creación de nuevas soluciones, además de contar con una subestación eléctrica para simular condiciones de funcionamiento reales.

EuropaPress

