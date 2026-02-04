Ucrania destaca un inicio "productivo" de las conversaciones con Rusia y EEUU en Abu Dabi

Al término de la reunión tripartita celebrada en Abu Dabi, la delegación ucraniana inició la elaboración de un informe detallado destinado al presidente Volodímir Zelenski, tras analizar el intercambio de posiciones con sus homólogos de Rusia y Estados Unidos. Según informó la agencia Europa Press, los representantes ucranianos valoraron como “sustanciales y productivas” las discusiones, que giraron en torno a propuestas consideradas realizables y orientadas a la búsqueda de acuerdos prácticos sobre la situación en el este de Ucrania.

El secretario del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, compartió a través de sus redes sociales los avances logrados durante la primera jornada. Umerov detalló, de acuerdo con Europa Press, que, tras el encuentro tripartito, la delegación ucraniana dedicó varias horas a reuniones internas para ajustar su postura y recopilar los elementos necesarios que serán presentados en el documento para su jefe de Estado. El medio español informó que las rondas de diálogo en Abu Dabi están programadas para continuar el jueves, como parte de la secuencia de contactos diplomáticos que se reanudaron después de los encuentros celebrados el 23 y 24 de enero.

Europa Press señala que las negociaciones abordan uno de los puntos de mayor tensión entre Kiev y Moscú: el futuro de los territorios orientales bajo control militar ruso. Este asunto se mantiene como el principal escollo en los intentos de mediación, ya que ambas partes sostienen posiciones opuestas sobre la definición del estatus de estas áreas y las condiciones para avanzar hacia un cese de hostilidades.

Durante la jornada, persistieron los reproches mutuos entre los gobiernos de Ucrania y Rusia. Europa Press reportó que, mientras la parte ucraniana buscaba el respaldo estadounidense para construir alternativas diplomáticas, el canciller ruso, Sergei Lavrov, manifestó su rechazo a la presencia de fuerzas europeas como mecanismo de garantía de seguridad. Lavrov afirmó que si Kiev insiste en la intervención militar extranjera, ello supondría una demostración de que el presidente Zelenski "no quiere la paz".

Europa Press consignó que los actores involucrados sostienen la disposición de mantener nuevos encuentros en los próximos días, aunque subsiste la desconfianza y la acusación cruzada sobre la supuesta falta de voluntad negociadora. La dinámica de las reuniones en Emiratos Árabes Unidos refleja el esfuerzo de mediación internacional para rebajar la escalada y buscar puntos de acercamiento, en un contexto marcado por el recrudecimiento de las hostilidades en la región del Donbás y la preocupación por la protección de la población civil en zonas ocupadas.

El inicio de esta nueva ronda de contactos se produce mientras la presión internacional aumenta ante el estancamiento del frente y la incertidumbre generada por los desplazamientos de civiles. Europa Press explica que la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos esfuerzos diplomáticos, en un escenario en el que tanto Washington como Moscú buscan preservar sus intereses estratégicos y evitar la expansión del conflicto.

Las autoridades ucranianas, según señaló Europa Press, confían en que la consolidación de un informe y la evaluación posterior por parte del presidente Zelenski faciliten la toma de decisiones sobre los pasos a seguir, siempre condicionados por la evolución del diálogo y la actitud mantenida por las partes durante las sesiones en Abu Dabi. Las fechas futuras y la posibilidad de avances palpables continúan sujetas a la respuesta rusa y a la influencia de Estados Unidos en los parámetros de seguridad y garantías exigidos por Kiev.