Uber ganó 8.487 millones de euros en 2025, un 2% más, y anuncia el futuro despliegue de robotaxis por Madrid

La plataforma estadounidense de servicios de transporte Uber obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.053 millones de dólares (8.487 millones de euros) en 2025, un 2% más que el resultado de hace doce meses.

Los ingresos fueron de 43.978 millones de dólares (37.195 millones de euros), un 18,3% más, mientras que registró un impacto positivo de 4.346 millones de dólares (3.676 millones de euros) por cuestiones tributarias.

De su lado, los costes en los que incurrió la multinacional repuntaron un 12,8%, hasta los 46.452 millones de dólares (39.287 millones de euros).

Ya solo en el cuarto trimestre, las ganancias se desplomaron a 296 millones de dólares (250,4 millones de euros), un 95,7% menos debido a unos mayores gastos varios y al fin del maná aportado por impuestos. La cifra de negocio avanzó un 20,1%, hasta los 14.366 millones de dólares (12.150 millones de euros).

"Uber aceleró hacia otro trimestre récord, con más de 200 millones de usuarios mensuales que completaron más de 40 millones de viajes al día", ha afirmado el consejero delegado, Dara Khosrowshahi.

"Nuestros resultados de este año reflejan el gran potencial de nuestra estrategia de plataforma, con 193.000 millones de dólares [163.232 millones de euros] en reservas brutas y 10.000 millones de dólares [8.458 millones de euros] en 'cash flow'", ha indicado, de su lado, el responsable financiero de Uber, Prashanth Mahendra-Rajah, que será sustituido por Balaji Krishnamurthy desde el 16 de febrero.

De cara al primer trimestre de 2026, las reservas brutas subirán entre un 17% y un 21% en divisas constantes. Esto equivaldría a unos 52.000 y 53.500 millones de dólares (43.980 y 45.248 millones de euros). El beneficio por acción se quedaría entre los 0,65 y 0,72 dólares (0,55 y 0,61 euros).

DESPLIEGUE DE ROBOTAXIS

La empresa norteamericana ha desvelado este miércoles que tiene previsto el lanzamiento de servicios de robotaxis en ciudades que no había anunciado previamente, como Madrid, Houston, Hong Kong y Zúrich.

Uber aspira a convertir los coches sin conductor en uno de sus principales motores de crecimiento, para lo que ofrecerá este tipo de vehículos en más de diez mercados de todo el mundo durante 2026. Así, ha invertido cientos de millones de dólares en socios tecnológicos autónomos y se ha comprometido a comprar flotas de robotaxis.