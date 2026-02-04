Agencias

Sanidad informa de la retirada del mercado de las cremas dermatológicas 'MediHoney' por posible contaminación

Integra LifeSciences (Francia), de la empresa fabricante Derma Sciences (Canadá), ha informado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, de la retirada del mercado de las cremas dermatológicas y protectoras 'MediHoney' por posible contaminación.

Esta decisión se ha tomado debido a que los procesos de fabricación no eran adecuados y podrían dar lugar a inflamación de la piel, irritación o reacciones alérgicas; aunque no hay consecuencias a largo plazo para la salud.

La crema dermatológica MediHoney está indicada para la protección de la piel contra grietas, irritaciones, sequedad, fricción o roces. La crema protectora, por su parte, está indicada para la protección de la piel de los fluidos corporales y la humedad.

Las cremas dermatológicas y protectoras MediHoney han sido distribuidas en España por PRIM, Madrid, quien ya ha enviando una nota de aviso dirigida a otros distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

Los productos afectados son todos los lotes de la crema dermatológica 'Medihoney', tubo de 50 gramos, referencia 597; de la crema protectora 'MediHoney', tubo de 50 gramos, referencia 582, y sobre de 2 gramos, referencia 800.

