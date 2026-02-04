(Previa) El Barça quiere neutralizar otro paso competitivo del Real Madrid en el Clásico de la Copa de la Reina

Después de cuatro enfrentamientos consecutivos sin lograr marcar un solo gol ante el FC Barcelona y con un saldo acumulado de 16 goles en contra, el Real Madrid femenino se prepara para afrontar un nuevo desafío en casa frente al conjunto catalán en la Copa de la Reina. Según informó Europa Press, este jueves ambas escuadras se medirán en el estadio Alfredo di Stéfano a las 21:00 horas, en un duelo correspondiente a los cuartos de final del torneo. El equipo dirigido por Pere Romeu, reciente campeón de la Supercopa tras vencer precisamente al Real Madrid, busca prolongar su dominio en los denominados Clásicos del fútbol femenino español, mientras que las locales encabezadas por Linda Caicedo aspiran a romper la dinámica negativa ante su afición y dar una sorpresa que altere la hegemonía blaugrana.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, el enfrentamiento supone el tercer Clásico de la temporada y el segundo en apenas doce días, luego del reciente cruce por el título de la Supercopa de España en Castellón, donde el Barcelona se impuso 2-0 en el estadio Skyfi Castalia. En aquel partido, la portera Misa Rodríguez tuvo un papel destacado para sostener a un Real Madrid que compitió con intensidad, aunque sin lograr revertir el comportamiento histórico entre ambos equipos. El balance colectivo refleja que de los 21 partidos oficiales disputados, el conjunto azulgrana ha sumado 20 victorias, con la única derrota por 1-3 sufrida en la Liga F la temporada pasada, lo que marca el desafío que enfrenta el equipo dirigido por Pau Quesada.

Europa Press consignó que el partido de este jueves reviste características inéditas, puesto que es la primera vez que el Real Madrid afronta una eliminatoria a partido único en casa ante el Barcelona. Hasta la fecha, el equipo madrileño no ha podido imponerse como local en estos Clásicos, siendo sus actuaciones más notorias en la Champions League femenina en marzo de 2022, cuando llegó a tomar ventaja en el marcador pero terminó cayendo 1-3. Desde entonces, en las siguientes cuatro visitas del Barcelona, las madridistas recibieron 16 goles y no pudieron anotar, incluida la derrota por 0-5 sufrida la temporada pasada en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina.

El Real Madrid encara este partido con la motivación de revertir la tendencia y aspirar a disputar las semifinales del torneo, aunque consciente de que no han perforado la portería de Romeu en toda la temporada. El cuerpo técnico madridista reservó a siete de sus jugadoras más destacadas —Eva Navarro, María Méndez, Maelle Lakrar, Yasmim, Filippa Angeldahl, Sara Däbritz y Linda Caicedo— en la reciente victoria por 2-4 sobre el Deportivo ABANCA en la Liga F Moeve, con la intención de mantenerlas frescas para el duelo copero. Todas ellas se perfilan como titulares en busca de un planteamiento ofensivo y una respuesta defensiva más sólida.

En el conjunto catalán, Europa Press señaló que la rotación de plantilla también fue significativa, con siete futbolistas habituales (Ona Batlle, Laia Aleixandri, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Claudia Pina, Vicky López y Esmee Brugts) que no comenzaron o no participaron en la victoria liguera por 4-1 frente al Sevilla FC el pasado fin de semana, por lo que se prevé que regresen al once titular en el Di Stéfano. La principal ausencia del Barcelona será la defensa Mapi León, quien será reemplazada por Laia Aleixandri. Tampoco estará disponible Aitana Bonmatí.

Europa Press destacó el posible regreso de la delantera danesa Signe Bruun al once del Real Madrid. Bruun, quien ya retomó la actividad competitiva después del golpe en la cabeza sufrido en octubre, logró anotar ante el Deportivo y podría fungir como referencia ofensiva, acompañada del talento y la rapidez de Linda Caicedo.

En otra llave de los cuartos de final, la Real Sociedad recibirá al FC Badalona Women en Zubieta a las 19:00 horas. El medio subrayó el buen momento del equipo realista, que ocupa la tercera posición en la Liga F Moeve y sólo ha conocido una derrota en los últimos 13 encuentros oficiales. La Real Sociedad, campeona de la Copa en 2019 y finalista en 2024, parte con ventaja en la previa ante un FC Badalona Women que se ha convertido en la revelación del torneo tras meterse por primera vez entre los ocho mejores. El equipo catalán no ha perdido en sus últimos cuatro partidos —tres de ellos ganados— a pesar de haber caído 0-2 en el reciente duelo liguero ante las realistas. Europa Press remarcó que el Badalona Women enfrenta el desafío de mantener su racha positiva, mientras la Real Sociedad pretende confirmar su papel de favorito para avanzar a la siguiente fase.

Ambos partidos concentrarán la atención de la jornada copera, teniendo en cuenta la histórica rivalidad entre Barcelona y Real Madrid y el ascenso competitivo de conjuntos como la Real Sociedad y el FC Badalona Women. A lo largo de la jornada, entrenadores y futbolistas han enfatizado la importancia táctica y emocional de estos encuentros, que definirán cuál de los equipos alcanzará las semifinales de la Copa de la Reina. Según Europa Press, la estrategia de rotaciones y la gestión de las cargas físicas han sido aspectos fundamentales para los cuatro equipos con el objetivo de afrontar en plenitud una ronda decisiva dentro del calendario del fútbol femenino español.