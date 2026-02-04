Mueren seis palestinos, incluido un bebé de cuatro meses, en ataques de Israel en la Franja de Gaza

El fallecimiento de un bebé de cuatro meses en el barrio de Zeitún, al este de la ciudad de Gaza, ocurrió en el contexto de ataques israelíes que se produjeron durante la madrugada, pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025. Este hecho se suma a otros bombardeos en la Franja de Gaza que durante la misma jornada causaron la muerte de seis personas, entre ellas dos jóvenes y una menor en Al Tufa, según consignó la agencia de noticias palestina Sanad.

De acuerdo con la información publicada por Sanad y ratificada por el diario Filastín, vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), la ofensiva se desarrolló en varios puntos del enclave palestino. Los ataques de artillería de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) impactaron sobre tiendas de campaña ubicadas en el barrio de Al Tufa, provocando la muerte de los dos jóvenes y la menor. El recién nacido perdió la vida en circunstancias similares en Zeitún, área también situada en el sector oriental de la ciudad de Gaza.

El medio Filastín y la agencia Sanad reportaron la muerte de otras dos personas al sur de la Franja, en la zona de Qizan Rashwan, cerca de Jan Yunis. Estas víctimas fallecieron después de su traslado al Hospital Nasser, principal centro sanitario de esta localidad sureña. Con estas muertes, la cifra de víctimas mortales se incrementó pese al alto el fuego que debía regir desde el 10 de octubre de 2025.

Desde el inicio de la ofensiva militar lanzada por Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023, las autoridades gazatíes, bajo administración de Hamás, han informado de un total de 71.803 muertes. Esta cifra, confirmada este martes, engloba tanto las bajas acumuladas desde el comienzo de las acciones armadas como los 529 fallecimientos ocurridos tras la entrada en vigor del cese de hostilidades más reciente.

El balance difundido por las autoridades gazatíes controladas por Hamás da cuenta de la persistencia de ataques armados y su impacto sobre la población civil, en particular durante periodos en los que existen acuerdos de alto el fuego formalmente vigente. Estos incidentes fueron documentados por medios locales y por órganos informativos ligados a las autoridades del enclave palestino.

Según mencionó Sanad, las áreas más afectadas por estos últimos ataques han sido barrios densamente poblados del este de la ciudad de Gaza, donde incluso tiendas de campaña habilitadas como refugios temporales resultaron objetivos del fuego de artillería. Tanto Sanad como Filastín puntualizaron que la llegada de las víctimas mortales al Hospital Nasser, en Jan Yunis, puso en evidencia la gravedad de las operaciones en esa zona del sur de la Franja.

Los informes recopilados por la agencia Sanad y por el diario Filastín insisten en el uso continuado de armamento pesado en sectores habitados y en las consecuencias directas para las familias desplazadas, muchas de las cuales permanecen en condiciones precarias dentro de tiendas y asentamientos improvisados. La notificación de fallecimientos de niños y menores de edad destaca la vulnerabilidad de este segmento de la población en las actuales circunstancias.

El recuento oficial difundido este martes resalta el incremento sostenido de víctimas, con un total de 529 personas fallecidas desde la reanudación más reciente de un acuerdo de cese al fuego. Las cifras fueron actualizadas por las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, y recogidas por la agencia Sanad, que mantiene un seguimiento diario de las consecuencias del conflicto armado en la región.

De esta forma, los registros publicados por los medios palestinos insisten en la continuidad de las operaciones militares a pesar de los compromisos oficiales de alto el fuego y documentan los impactos directos sobre la población civil tras cada episodio de violencia.