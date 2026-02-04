Los fundadores de Fitbit crean Luffu, una aplicación que usa la IA para monitorizar la salud de las familias

Eric Friedman relató que la gestión del cuidado de varias generaciones dentro de una misma familia puede resultar especialmente compleja en situaciones repentinas como episodios de fiebre nocturna, visitas inesperadas a urgencias o consultas médicas en las que se solicite información que el usuario no tiene disponible en ese momento. Ante estos desafíos, los cofundadores de Fitbit, James Park y Eric Friedman, han lanzado Luffu, una aplicación que introduce inteligencia artificial para supervisar la salud de todos los miembros de hogares multigeneracionales. Según informó el medio fuente, este nuevo desarrollo permite realizar un seguimiento integral de la salud familiar, incluyendo también las mascotas, a través de una plataforma diseñada para funcionar silenciosamente en segundo plano gracias a algoritmos inteligentes.

El medio detalló que Luffu se distingue de propuestas anteriores al alejarse del enfoque individual y priorizar la monitorización grupal. Los usuarios pueden registrar información sanitaria mediante voz, texto o imágenes, y la aplicación es compatible con servicios como Apple Health o Fitbit, permitiendo una integración fluida de datos procedentes de diferentes dispositivos. Los responsables de la compañía han explicado que el sistema recopila y vigila los datos de cada miembro familiar para identificar cambios, programar recordatorios y emitir alertas preventivas ante alteraciones en rutinas y hábitos, como el olvido de tomar medicamentos. “Luffu está atento a cambios (olvido de medicamentos, desajustes en los hábitos de salud y actividad) y te avisa antes de que se conviertan en una preocupación, para que puedas estar tranquilo”, señalan en la web oficial de la aplicación, según consignó la fuente de prensa.

Una de las particularidades de esta herramienta es que prioriza el control del usuario sobre la privacidad de los datos personales, permitiendo que cada persona decida qué información compartir y con quién. Park y Friedman han subrayado en comunicados recientes, recogidos por el medio, que los usuarios “siempre tienen el control de qué se comparte exactamente, con quién”. Esta condición busca responder a las inquietudes recurrentes respecto a la protección de la información sensible en los sistemas digitales de salud.

Luffu ha sido pensada para adultos que desempeñan roles de cuidadores dentro de la familia, abarcando desde padres ocupados de mediana edad hasta personas mayores que desean conservar autonomía, además de hijos pequeños y mascotas. Según publicó el medio, la intención de los creadores es diferenciarse de otras aplicaciones que se centran únicamente en el autocuidado individual. La propuesta de este “sistema inteligente de cuidado familiar” abarca la gestión de rutinas, control de medicaciones y alertas nutricionales personalizadas para distintos integrantes de la familia.

Entre las funcionalidades anunciadas por Luffu se encuentran los llamados “momentos de guardián”, que detectan situaciones fuera de lo común y generan notificaciones proactivas para el grupo familiar. También incluye un registro detallado del historial sanitario y de la medicación consumida, una herramienta de preguntas y respuestas en un lenguaje accesible, y la posibilidad de compartir información relevante con otros miembros registrados.

El lanzamiento de la aplicación es el primer paso de un proyecto más amplio, según han detallado Park y Friedman en declaraciones reproducidas por el medio fuente. Los impulsores de Luffu planean desarrollar, además, una gama de productos de hardware propios que completen el servicio digital y amplíen el ecosistema de apoyo a la salud familiar, siguiendo una visión integral y conectada.

Para acceder al servicio, las personas interesadas deben solicitar su ingreso a una lista de espera en la página oficial de Luffu, donde la beta pública mantiene cupos limitados para los primeros usuarios. Según la información proporcionada por la compañía y recopilada por el medio, la estructura de la aplicación y sus próximas extensiones responden a cambios recientes ocurridos en el sector tecnológico. En enero de 2024, una reorganización de Google produjo el despido de cientos de empleados en áreas como ingeniería, el asistente digital y los equipos de hardware vinculados a Pixel, Nest y Fitbit, suceso tras el cual los cofundadores de Fitbit decidieron emprender esta nueva etapa.

La propuesta de Luffu busca atender las necesidades de las familias que requieren seguimiento sanitario transversal, acercando la conectividad tecnológica al bienestar cotidiano en escenarios multigeneracionales, una característica que sus creadores consideran cada vez más frecuente en las sociedades actuales, según difundió el medio.