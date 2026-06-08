Bolaños descata la "coherencia" de mensajes del Papa: "Puede ser que a la ultraderecha no le estén sentando bien"

El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado la "coherencia" de los mensajes transmitidos por el Papa Francisco en los discursos pronunciados hasta el momento durante su visita a España, aunque ha reconocido que "puede ser que a la ultraderecha no le estén sentando bien".

Bolaños considera que la derecha puede "no estar contenta" ante discursos que "apuestan de manera tan clara por la paz y por el derecho internacional, palabras de tanto valor moral que pongan las cosas en su sitio" frente a mensajes "de denigrar al extranjero, a la mujer, al que viene de fuera, a las personas que tienen una orientación sexual diferente".

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Sin embargo, para Bolaños las palabras de León XIV mantienen una "línea muy coherente con lo que viene defendiendo en los últimos meses". "Que el Papa defienda el derecho, que apueste por la paz, por el diálogo, por el entendimiento entre pueblos y la solidaridad, que apoye a las personas más vulnerables y que les pida a los países que con una situación económica de mayor riqueza que acojamos a personas que les demos dignidad, son discursos que viene pronunciando desde el inicio de su pontificado y en España está reiterando esas ideas", ha indicado Bolaños en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Respecto a la presencia del Papa ne el Congreso este lunes, Bolaños ha explicado que fue el Vaticano "quien ha mostrado interés en que el Pontífice pudiera hablar en una sesión conjunta del Congreso y el Senado". "Nosotros desde el Gobierno lo que hemos hecho es dar toda la infomación para que ellos tomaran esa decisión informada, lo analizaron y dijeron que efectivamente quería dirigirse a la representación de todo el pueblo español", ha indicado.

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El Ministro de Presidencia ha defendido la decisión porque ha sido León XIV quien "ha querido hablar y mandar un mensaje en un lugar fundamental de la sobrería nacional como es el Congreso".

Respecto a la decisión de algunos grupos parlamentarios de no acudir a la Cámara alta como Podemos, Bolaños ha asegurado que "están en su derecho". "El Vaticano sabía que podría haner algunos grupos que no viniesen al discurso y no tengo nada que decir, también hay otros que sí van a estar y parecía extraño que pudieran asistir", ha añadido.

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