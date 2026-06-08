Xi aboga por un "nuevo comienzo" tras llegar a Corea del Norte en su primera visita al país en siete años

El presidente de China, Xi Jinping, ha abogado por un "nuevo comienzo" en las relaciones con Corea del Norte al llegar a Pyongyang, la capital del país, en lo que supone su primera visita al país en siete años y que incluirá una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Así, ha expresado que los lazos entre los dos países se encuentran en un "nuevo punto histórico de partida" y ha recordado que la "política inquebrantable de China es la de desarrollar relaciones bilaterales con Corea del Norte y reforzar los intercambios en todos los ámbitos".

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"Debemos oponernos a la hegemonía, al autoritarismo y a todos los intentos y conspiraciones para revivir el militarismo que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad regionales", ha aseverado Xi, que ha sido recibido por Kim y su mujer, Ri Sol Ju, en el aeropuerto, donde se han estrechado las manos, según informaciones del diario 'Global Times'.

Está previsto que se reúna con Kim durante la visita, que durará dos días, en un momento de fortalecimiento económico por parte de Corea del Norte dado el aumento de los lazos con Rusia.

Xi también se ha comprometido a colaborar con Corea del Norte para promover un "multilateralismo justo y ordenado" y una "globalización económica inclusiva en beneficio de todo el mundo", al tiempo que ha añadido que "la paz y la estabilidad regionales a largo plazo eran el objetivo común de ambas naciones".

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Este viaje es el segundo que realiza Xi a Corea del Norte desde el año 2019, cuando visitó por primera vez el país en calidad de presidente del país asiático. Desde Pekín, han señalado que la visita representa una oportunidad para que "los dos máximos dirigentes del partido y del Estado intercambien opiniones sobre las relaciones bilaterales y cuestiones de interés mutuo".

"La visita será una oportunidad para que ambas partes trabajen juntas con el fin de seguir avanzando en las relaciones bilaterales en consonancia con los tiempos, promover el bienestar de ambos pueblos y contribuir en mayor medida a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en la región y más allá", ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning.

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