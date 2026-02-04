Leonardo dejará hasta 400 l/m2 en Cádiz y Málaga hoy y mañana y rachas de hasta 80 km/h en casi toda España

La borrasca Leonardo provocará que hoy y mañana sean jornadas muy adversas meteorológicamente hablando, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. De hecho, se podrían recoger hasta 400 litros por metro cuadrado (l/m2) en sierras de Cádiz y Málaga y registrar rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) en la mayor parte de la Península y Baleares, lo que podrá desembocar en caída de ramas, árboles y objetos que pueden también desprenderse de zonas elevadas.

"Hay que seguir las recomendaciones de Protección Civil, tratar de alejarse de los cauces, no realizar actividades al aire libre en la medida de lo posible, no viajar salvo que sea estrictamente necesario. Y en cualquier caso, estar muy informados de la situación meteorológica, del estado de los cauces (...) y mucha, mucha precaución en este día complicado", ha avisado el portavoz de AEMET.

Del Campo ha recalcado que este miércoles será una jornada muy adversa, con lluvias generalizadas salvo en Cataluña. Por zonas, las más abundantes caerán en el oeste y sur peninsular. De hecho, serán especialmente abundantes en el oeste de Galicia y en Andalucía. De acuerdo con el portavoz de AEMET, la masa de aire que llega impulsada por Leonardo lo hace prácticamente desde el Caribe y tiene un gran contenido de humedad tras atravesar el Atlántico.

"Por ello, las precipitaciones que va a dejar son realmente extraordinarias en cuanto a cantidades, especialmente para hablar de pleno invierno", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado a que algunas zonas de Andalucía, sobre todo en sierras de Cádiz y Málaga, podrían acumularse entre 300 y 400 l/m2 o localmente más en tan solo dos días. "Esta gran cantidad de precipitación, unido al hecho de que los suelos ya están muy saturados, puede desembocar en crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierras", ha advertido el experto.

Al margen de ello, Del Campo ha explicado que durante esta madrugada ha nevado en zonas no muy elevadas de la mitad norte. Sin embargo, esta nieve se fundirá a lo largo del día ya que la cota va a ir subiendo y, asimismo, lloverá sobre esa nieve. También lo hará en zonas del oeste peninsular además de en Andalucía. Por lo tanto, puede haber cauces muy cargados de agua.

Por otra parte, soplará el viento con fuerza en áreas del tercio sur peninsular y costas del norte, lo que conllevará un temporal marítimo importante en Galicia y el litoral andaluz. Las temperaturas, eso sí, será más altas porque la masa de aire es húmeda, pero también templada. En total, se rozarán los 18ºC en el Cantábrico y los 20ºC en puntos del Mediterráneo.

Los frentes asociados a Leonardo continuarán llegando el jueves, día en el que seguirán dejando precipitaciones generalizadas abundantes que podrán ser localmente fuertes en Galicia, zonas montañas del centro y del sur de la península y en torno al Estrecho, sin descartarlo en otros puntos del interior peninsular.

El pronóstico indica que nevará a partir de unos 1.500 m y que el viento soplará con rachas muy fuertes de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares. "Será un factor adverso que habrá que tener muy en cuenta, pues puede haber desprendimientos de objetos de zonas altas o también caídas de ramas o de árboles. Mucha precaución con el viento", ha subrayado el portavoz de AEMET.

De forma paralela, seguirá el temporal marítimo importante en Galicia y en la costa andaluza, así como en Baleares. A su vez, los valores térmicos seguirán subiendo salvo en el Pirineo. En este marco, apenas habrá heladas e incluso en puntos de las provincias de Alicante y de Murcia se podrían alcanzar los 25ºC de máxima.

Las lluvias seguirán en buena parte del país durante el viernes, de acuerdo con Del Campo. Por zonas, este día serán menos probables en el Cantábrico. A su vez, tampoco se esperan, o, si acaso, serán déviles, en el área mediterránea y en Baleares.

En comparación, las precipitaciones serán algo menos copiosas que en días previos, aunque lo cierto es que lloverá sobre mojado. Además, en el oeste de Galicia podrán volver a ser persistentes. Al margen de ello, podrá aparecer la nieve a partir de unos 1.100 m en el norte y de unos 1.400 m en el sur con unas temperaturas que este día bajarán de forma generalizada.

LAS LLUVIAS SEGUIRÁN PROBABLEMENTE LA PRÓXIMA SEMANA

Este descenso térmico continuará durante el sábado, de acuerdo con la previsión meteorológica. Así, durante las primeras horas de ese día podría nevar a partir de unos 700 a 800 m en la mitad norte, por lo que se podrían registrar nevadas no sólo en zonas de montaña, sino también de la meseta. A lo largo del día sin embargo la cota iría subiendo e incluso podría terminar por encima de los 2.000 m.

El portavoz de AEMET ha indicado que, una vez más, el sábado se esperan lluvias abundantes en el oeste y el sur de la Península, aunque habrá menos probabilidades de que lleguen al Mediterráneo. A su vez, se espera una situación similar para el domingo. En líneas generales, las temperaturas no variarán, pero seguirá el tiempo lluvioso durante lo que queda de semana. De hecho, es probable que la próxima también comience con precipitaciones en buena parte del territorio.

En lo que respecta a Canarias, Del Campo ha señalado que por lo general habrá un tiempo tranquilo en las islas, con intervalos nubosos en el norte y alguna lluvia débil por allí el jueves y el viernes, así como vientos fuertes en las cumbres. Por lo demás, habrá ambiente templado, con subida de temperaturas el miércoles y el jueves y descenso el viernes.

200 L/M2 EN DOCE HORAS EN ANDALUCÍA

Por su parte, Eltiempo.es ha añadido que se espera que la situación más adversa de todo el país durante este miércoles se dará en Grazalema, Ronda y el Estrecho, donde podrán llegarse a superar los 120 l/m2 acumulados en solo doce horas o incluso rebasar la cifra de los 200 l/m2 durante el día de hoy.

Por lo demás, en zonas de Granada, Cazorla, Segura, la Campiña gaditana y el litoral de Málaga se podrían registrar acumulados mayores de 100 l/m2 en doce horas o de 150 l/m2 en 24 horas en algunas localidades. Además, se podrán superar los 60 l/m2 en doce horas en Sevilla, la Subbética cordobesa y los montes de Jaén y los 40 l/m2 en doce horas en zonas de Almería y Huelva.

Al margen de ello, las rachas de viento viento alcanzarán los 70 km/h en todas las provincias y llegarán incluso a los 80 km/h en zonas de Granada y Almería. Asimismo, podrían alcanzar los 100 km/h en el litoral de Cádiz y el Estrecho y superar esa cifra en Jaén y en la subbética cordobesa.

Desde mañana, el portal meteorológico ha avanzado que espera que se superen los 40 l/m2 acumulados en doce horas en regiones de Pontevedra y Ourense. Además, las lluvias también afectarán durante esta jornada a regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura y serán especialmente intensas al sur de Badajoz.

Mientras, en la cordillera Cantábrica y Pirineos estas precipitaciones podrán caer en forma de nieve. De hecho, en el Pirineo oscense los acumulados podrán llegar hasta los cinco centímetros al mediodía en cotas superiores a los 1.400 m.